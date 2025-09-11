Официально началось закрытое тестирование режима Королевской битвы для Battlefield 6

Сегодня стало известно, что студия DICE запустила закрытое тестирование нового режима «Королевская битва» в Battlefield 6. В рамках Battlefield Labs впервые появился полноценный билд с обновлением, посвящённым именно этому режиму. Несмотря на подписку NDA, утечки не заставили себя ждать — датамайнеры уже обнаружили в файлах игры изображения карт, концепт-арты, иконки игроков и множество других элементов интерфейса.

Разработчики шутера отмечают, что их цель — создать уникальный опыт в жанре королевской битвы, используя традиционные для серии механики: разрушение окружения, тактический командный геймплей и насыщенные сражения с применением техники. Карта нового режима создавалась специально для такого формата, с десятками точек интереса, а в матчах участвуют до 100 игроков, разбитых на 25 отрядов. Среди особенностей выделяется «огненное кольцо» — в отличие от конкурентов, оно мгновенно убивает любого, кто выйдет за пределы зоны.

В закрытом тесте доступны классы, выбор гаджетов и система развития внутри боя: за выполнение действий и сбор специальных «кейсов с данными» отряды получают опыт, открывая новые навыки и бонусы. Например, штурмовик может быстрее накладывать бронепластины, получая преимущество в затяжных стычках.

Ключевые особенности тестирования Королевской битвы:

Карты: игроки смогут освоить множество точек интереса, каждую с уникальным дизайном и игровыми возможностями

Техника: по карте разбросана транспортная техника, а помимо неё можно будет даже открыть бронированную технику, чтобы обратить битву в свою пользу.

Тактическая разрушаемость: разрушаемость - это всё в этом режиме. От создания путей сквозь стены до полного обрушения зданий — игроки смогут проявить изобретательность, чтобы сокрушить своих оппонентов

Отрядная игра: Общаться отряд сможет с помощью пингов, чата и воипа - для наибольшей тактики и координации

Второй шанс: помимо того, что сапорт будет ресать, как и мобильная точка возрождения, будут и другие вещи, чтобы отряд оставался в бою

Классы: можно брать как 4 класса на отряд, так и один. Игра начинается с 2 дефолтными гаджетами класса, и по мере игры, игроки смогут качаться и получать опыт за различные задания. Также можно будет качаться за счет системы обучения класса, и прокачивать его, получая преимущество в матче: например, штурмовик будет быстрее надевать броню

Миссии: взяв их, отряд сможет выполнить цели и получить дополнительные награды, чтобы получить преимущество. Задания разные: от вскрытия ценных тайников до установки взрывчатки на важные цели. Вы узнаете, что получите за ту или иную миссию, в её описании — чтобы решить, стоит ли браться. Миссии созданы для прокачки тимплея и отрядной игры.

Недавно разработчики также прокомментировали баланс техники в Battlefield 6, подчеркнув, что на старте лучше иметь слегка ослабленные машины, чем столкнуться с ситуацией, когда они доминируют на карте без шансов для пехоты.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.