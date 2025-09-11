Официально началось закрытое тестирование режима Королевской битвы для Battlefield 6

Сегодня стало известно, что студия DICE запустила закрытое тестирование нового режима «Королевская битва» в Battlefield 6. В рамках Battlefield Labs впервые появился полноценный билд с обновлением, посвящённым именно этому режиму. Несмотря на подписку NDA, утечки не заставили себя ждать — датамайнеры уже обнаружили в файлах игры изображения карт, концепт-арты, иконки игроков и множество других элементов интерфейса.
Разработчики шутера отмечают, что их цель — создать уникальный опыт в жанре королевской битвы, используя традиционные для серии механики: разрушение окружения, тактический командный геймплей и насыщенные сражения с применением техники. Карта нового режима создавалась специально для такого формата, с десятками точек интереса, а в матчах участвуют до 100 игроков, разбитых на 25 отрядов. Среди особенностей выделяется «огненное кольцо» — в отличие от конкурентов, оно мгновенно убивает любого, кто выйдет за пределы зоны.
В закрытом тесте доступны классы, выбор гаджетов и система развития внутри боя: за выполнение действий и сбор специальных «кейсов с данными» отряды получают опыт, открывая новые навыки и бонусы. Например, штурмовик может быстрее накладывать бронепластины, получая преимущество в затяжных стычках.
Ключевые особенности тестирования Королевской битвы:
- Карты: игроки смогут освоить множество точек интереса, каждую с уникальным дизайном и игровыми возможностями
- Техника: по карте разбросана транспортная техника, а помимо неё можно будет даже открыть бронированную технику, чтобы обратить битву в свою пользу.
- Тактическая разрушаемость: разрушаемость - это всё в этом режиме. От создания путей сквозь стены до полного обрушения зданий — игроки смогут проявить изобретательность, чтобы сокрушить своих оппонентов
- Отрядная игра: Общаться отряд сможет с помощью пингов, чата и воипа - для наибольшей тактики и координации
- Второй шанс: помимо того, что сапорт будет ресать, как и мобильная точка возрождения, будут и другие вещи, чтобы отряд оставался в бою
- Классы: можно брать как 4 класса на отряд, так и один. Игра начинается с 2 дефолтными гаджетами класса, и по мере игры, игроки смогут качаться и получать опыт за различные задания. Также можно будет качаться за счет системы обучения класса, и прокачивать его, получая преимущество в матче: например, штурмовик будет быстрее надевать броню
- Миссии: взяв их, отряд сможет выполнить цели и получить дополнительные награды, чтобы получить преимущество. Задания разные: от вскрытия ценных тайников до установки взрывчатки на важные цели. Вы узнаете, что получите за ту или иную миссию, в её описании — чтобы решить, стоит ли браться. Миссии созданы для прокачки тимплея и отрядной игры.
Недавно разработчики также прокомментировали баланс техники в Battlefield 6, подчеркнув, что на старте лучше иметь слегка ослабленные машины, чем столкнуться с ситуацией, когда они доминируют на карте без шансов для пехоты.
Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
А это интересно, надеюсь пинок под зад колде будет существенный.
Уже давно, только вот разрабам колды всё равно ))) Сразу после того как Варзоне прокакали ещё после того как Верданск первый убрали..
Уже братуха, уже)))!
Так я не понял - воронки от снарядов есть, или так и нету?? )
Я бы наверное поиграл в 6 часть,жаль,что не получится;(
2042 хватило. Что толку если уже обосрались как только могли. Нету доверия этой конторке.
А когда будет закрытие Батлфилд 6? // Станислав Кузнецов
"Общаться отряд сможет с помощью пингов, чата и воипа" шта :-)