В Steam можно бесплатно забрать стратегию Battlestar Galactica: Deadlock

Battlestar Galactica: Deadlock — захватывающая стратегическая космическая игра, действие которой разворачивается до событий основного телесериала 2004 года. Эта пошаговая стратегия с хорошими отзывами стала доступна для бесплатного добавления в вашу библиотеку Steam. Учтите, что это предложение действует только до 17 июля.

Battlestar Galactica: Deadlock — увлекательная пошаговая стратегическая игра в трёхмерном формате, вышедшая в 2017 году. Разработанная Black Lab Games, игра разворачивается примерно через три года после начала первой Войны сайлонов, показанной в телесериала. Игрокам предстоит противостоять силам сайлонов и защищать «Двенадцать колоний». Начальная кампания начинается с Галактики. Вскоре после развертывания флот пропадает без вести, и командование флотом переходит к адмиралу Люсинде Кейн — высшему командиру.

По сути, игровой процесс строится на системе одновременных ходов, где противники подтверждают команды, которые затем одновременно выполняются. Игрокам предоставляется управление вышеупомянутым колониальным флотом с палубы «Дайдалоса», где они отдают команды различным кораблям в трёхмерных тактических сражениях. Игра исследует ранние этапы войны человечества с созданными ими самими роботами, предоставляя игрокам возможность пережить этот знаменитый конфликт до событий знаменитого телесериала.