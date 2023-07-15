Новое геймплейное видео Bloodborne Kart демонстрирует Миколаша ©

Лилит Вальтер поделилась новым геймплейным видео для Bloodborne Kart, демонстрируя Миколаша, за которого можно будет играть. Bloodborne Kart — это бесплатная игра для фанатов Kart, основанная на Bloodborne, с графикой в стиле PSX.

Игроки смогут не только играть за Миколаша, но и сражаться с ним в режиме кампании игры. В этом режиме игроки будут преследовать его, как и в оригинальной игре.

Как упомянула Вальтер, режим кампании игры будет представлять собой линейную последовательность уровней с небольшими карточками историй между ними, чтобы связать их все вместе. В этой бесплатной игре будет три типа уровней: гонки, сражения и специальные. Первые два говорят сами за себя, но специальные этапы предлагают уникальные сценарии, такие как битва с боссом в этом ролике.

Пока нет информации о том, когда выйдет эта бесплатная игра.