Разработка Borderlands 4 для Switch 2 приостановлена

Согласно отчёту Take-Two Interactive о доходах за третий квартал 2026 года, компании 2K и Gearbox Software приостановили разработку версии Borderlands 4 для Nintendo Switch 2. Take-Two отмечает, что разработчики Borderlands 4 сосредоточены на контенте после запуска и текущей оптимизации, а также работают с Nintendo над разработкой и выпуском таких будущих игр, как PGA Tour 2K25 и WWE 2K26 для Switch 2.

Представитель Take-Two Алан Льюис заявил:

Мы приняли трудное решение приостановить разработку этой версии. Мы по-прежнему сосредоточены на предоставлении качественного контента после запуска игры, а также на постоянных улучшениях для оптимизации игрового процесса. Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими друзьями из Nintendo. У нас выходит PGA Tour 2K25 и WWE 2K26 для Switch 2, и мы невероятно рады возможности выпустить больше наших игр на этой платформе в будущем».

Borderlands 4 вышла 12 сентября 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store. Версия для Nintendo Switch 2 планировалась к выпуску 3 октября 2025 года, но Gearbox Software отложила релиз для «дополнительного времени на разработку и доработку», и все предварительные заказы в Nintendo eShop на данный момент отменены.