Симулятор владельца пивоварни Brewpub Simulator вышел на ПК в Steam

Приготовьтесь открыть свое собственное уникальное заведение в Brewpub Simulator, компьютерной игре, в которой вы украшаете и управляете собственной пивоварней. Приходите и испытайте самое удивительное приключение в управлении пабом с крафтовым пивом. Варите лагеры, стауты и IPA и обслуживайте посетителей в собственной пивоварне. Украшайте это место, создавайте свои собственные марки пива и расширяйтесь до лучшего заведения в городе. Все, что вам действительно нужно, это креативность и страсть к рукоделию.
Испытайте историю бросившего университет, который унаследовал старый, ветхий паб своего дедушки. Наряду с этим у вас есть шанс проявить себя, заработать деньги и открыть для себя рецепты пива. Или просто сойти с ума в режиме песочницы.
Особенности игры:
- Сварите пиво своей мечты. Открывайте новые рецепты, покупайте ингредиенты и разблокируйте более совершенное оборудование.
- Разблокируйте новую мебель и декорации и кастомизируйте свой паб.
- Зарабатывайте репутацию, привлекайте новых клиентов и оставайтесь довольными постоянными посетителями.
- Освойте каждый шаг реалистичного процесса пивоварения крафтового пива
- Играйте в несколько мини-игр, в том числе разливайте пиво, меняйте бочонки, смешивайте ингредиенты, разливайте пиво по бутылкам и т. д.
- Управляйте своим бизнесом, нанимайте сотрудников и держите свой паб полностью укомплектованным
- Выполняйте ежедневные миссии, чтобы заработать больше денег и опыта