Симулятор владельца пивоварни Brewpub Simulator вышел на ПК в Steam ©

Приготовьтесь открыть свое собственное уникальное заведение в Brewpub Simulator, компьютерной игре, в которой вы украшаете и управляете собственной пивоварней. Приходите и испытайте самое удивительное приключение в управлении пабом с крафтовым пивом. Варите лагеры, стауты и IPA и обслуживайте посетителей в собственной пивоварне. Украшайте это место, создавайте свои собственные марки пива и расширяйтесь до лучшего заведения в городе. Все, что вам действительно нужно, это креативность и страсть к рукоделию.

Испытайте историю бросившего университет, который унаследовал старый, ветхий паб своего дедушки. Наряду с этим у вас есть шанс проявить себя, заработать деньги и открыть для себя рецепты пива. Или просто сойти с ума в режиме песочницы.

Особенности игры: