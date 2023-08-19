Симулятор строителя Builder Simulator появится на консолях в октябре ©

Разработчики из FrozenWay и Console Way сообщили, что Builder Simulator отправляется в путь для дальнейшего путешествия по игровым платформам. Со 2 октября 2023 года Builder Simulator будет доступен на PlayStation 4 и Xbox One. Если вы когда-нибудь мечтали спроектировать и построить дом с нуля, эта игра идеально вам подойдет. Просто возьмите контроллер и приготовьтесь раскрыть свой творческий потенциал.

Builder Simulator — это игра-симулятор, идеально подходящая для тех, кто когда-либо мечтал построить дом с нуля. Он выделяется своим вниманием к деталям — он позволяет вам следить за всем процессом строительства, от проектирования до строительства. Вы не просто строите дом — вы получаете полный опыт строителя. Учитывая, что Builder Simulator была тепло встречена игроками на ПК по всему миру, пришло время дать игрокам на консолях возможность попробовать себя в роли строительной бригады из одного человека и профессионального архитектора.