Treyarch признает, что прогресс в борьбе с читерством в Call of Duty "может быть недостаточным для игроков" ©

Разработчик Call of Duty компания Treyarch признала критику в адрес античитерской программы Ricochet.

Activision наделала много шума, когда в 2021 году анонсировала свою анти-чит систему для Call of Duty Ricochet, назвав ее драйвер на уровне ядра "широким улучшением безопасности" онлайн-игр и передовым инструментом, помогающим разработчикам быть на шаг впереди читеров. С тех пор анти-чит породил несколько забавных новаторских методов борьбы с читерством, таких как отбирание у нарушителей оружия в середине игры и лишение их возможности видеть или слышать других игроков, а последнее обновление наконец-то нацелено на сторонние устройства, такие как Cronus.

Несмотря на эти усовершенствования, читерство продолжало и будет продолжаться, поскольку читеры находят способы обхода Ricochet, а некоторые игроки говорят, что обновления "слишком поздние" и "недостаточные". В довольно откровенном ответе от Treyarch, которая, что примечательно, не является главным разработчиком текущей Modern Warfare 2 или Warzone 2, студия Call of Duty обратилась к недавнему сообщению о борьбе с читерством и признала, что это постоянная игра в кошки-мышки:

Я понимаю, что игрокам может быть недостаточно того, чем я здесь поделился, и вы имеете полное право поделиться своей критикой; борьба с читом - это постоянная работа. Это пресловутая игра в кошки-мышки, и мы постоянно работаем над тем, чтобы остановить и помешать их усилиям. Я думаю, вы правы, это шаг в правильном направлении. Я рад, что Ricochet и команды, с которыми я работаю, будут продолжать итерации, чтобы мы могли сделать все возможное для обеспечения лучших матчей для игроков.

Такова печальная реальность ситуации, когда компания играет в оборону против активной и постоянной угрозы. Читеры обманывают, античит обнаруживает их новейшие методы и противодействует им, а читеры либо обходят линию обороны, либо разрабатывают новую стратегию, и цикл продолжается. Наилучшим исходом здесь будет то, что Ricochet продолжит адаптироваться достаточно быстро, чтобы свести к минимуму эффективность читеров до такой степени, что их усилия перестанут стоить выплат - а это, напомню, незаслуженные победы в онлайн-играх.