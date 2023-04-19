В Call of Duty: Modern Warfare 2 пройдет неделя бесплатного доступа ©

Издатель хочет привлечь как можно большую аудиторию к игре Call of Duty: Modern Warfare 2. В рамках рекламной кампании любители шутера смогут получить бесплатный доступ к последней части Call of Duty, играя в течение восьми дней.

С вечера сегодняшнего дня и до 26 апреля проводится специальная акция, в рамках которой смельчаки получат доступ к мультиплееру Call of Duty: Modern Warfare 2.

За отведенное время игроки смогут проверить целых 10 карт и 12 режимов - в список входит и "Стрельба", один из любимых вариантов геймплея, который вышел 12 апреля. Однако на этом развлечения не заканчиваются, поскольку среди вариантов есть Team Deathmatch, Domination или Assassination Confirmed.

Call of Duty: Modern Warfare II доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.