В Call of Duty: Modern Warfare 2 пройдет неделя бесплатного доступа

Издатель хочет привлечь как можно большую аудиторию к игре Call of Duty: Modern Warfare 2. В рамках рекламной кампании любители шутера смогут получить бесплатный доступ к последней части Call of Duty, играя в течение восьми дней.
С вечера сегодняшнего дня и до 26 апреля проводится специальная акция, в рамках которой смельчаки получат доступ к мультиплееру Call of Duty: Modern Warfare 2.
За отведенное время игроки смогут проверить целых 10 карт и 12 режимов - в список входит и "Стрельба", один из любимых вариантов геймплея, который вышел 12 апреля. Однако на этом развлечения не заканчиваются, поскольку среди вариантов есть Team Deathmatch, Domination или Assassination Confirmed.
Call of Duty: Modern Warfare II доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
А ссыкунам вход заказан, стало быть?
лохов надо заманить
Та норм игра, в dmz уже часов 200 наиграл, правда игру не покупал.
Дмз надоел, остальное надоело в предыдущих частях, синглы лучше продолжу проходить, как раз сейчас врубился как в гейм пассе в игры от еа играть.
Отлично
А смысл только в мультиплеере??? Если есть Warzone с тем же самым!))) Сделали бы уже сингл бесплатным на это время)
всё равно надо врубать всякие впн чтоб получить игру в библиотеку
Вообще не надо, в баттл нете без впн создаёшь например казахский аккаунт и подтверждение тебе прекрасно приходит на российский телефон, я сам удивился что всё оказалось так просто.
Читал что казахи откажутся от+7 и станет геморнее
Значит будем акки покупать на том же фанпей, по 5 рублей штука.