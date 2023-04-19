Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 28.10.2022
6.8 547 оценок

В Call of Duty: Modern Warfare 2 пройдет неделя бесплатного доступа

©
butcher69
Новости

Издатель хочет привлечь как можно большую аудиторию к игре Call of Duty: Modern Warfare 2. В рамках рекламной кампании любители шутера смогут получить бесплатный доступ к последней части Call of Duty, играя в течение восьми дней.

С вечера сегодняшнего дня и до 26 апреля проводится специальная акция, в рамках которой смельчаки получат доступ к мультиплееру Call of Duty: Modern Warfare 2.

За отведенное время игроки смогут проверить целых 10 карт и 12 режимов - в список входит и "Стрельба", один из любимых вариантов геймплея, который вышел 12 апреля. Однако на этом развлечения не заканчиваются, поскольку среди вариантов есть Team Deathmatch, Domination или Assassination Confirmed.

Call of Duty: Modern Warfare II доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Раздачи и скидки
-1
10
Последние посты по игре Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)
В сеть просочилось 15 минут геймплея нового рейда для Modern Warfare 2
В сеть просочилось 15 минут геймплея нового рейда для Modern Warfare 2
Раскрыто полное содержимое третьего сезона для Modern Warfare 2 и Warzone 2.0
Раскрыто полное содержимое третьего сезона для Modern Warfare 2 и Warzone 2.0
Treyarch признает, что прогресс в борьбе с читерством в Call of Duty "может быть недостаточным для игроков"
Treyarch признает, что прогресс в борьбе с читерством в Call of Duty "может быть недостаточным для игроков"
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Polosatij Polosatik
смельчаки получат доступ

А ссыкунам вход заказан, стало быть?

1
Protocol10

лохов надо заманить

0
Glukinc

Та норм игра, в dmz уже часов 200 наиграл, правда игру не покупал.

-1
tvorog8088

Дмз надоел, остальное надоело в предыдущих частях, синглы лучше продолжу проходить, как раз сейчас врубился как в гейм пассе в игры от еа играть.

0
-zotik-

Отлично

0
askazanov

А смысл только в мультиплеере??? Если есть Warzone с тем же самым!))) Сделали бы уже сингл бесплатным на это время)

-1
JohnTornton

всё равно надо врубать всякие впн чтоб получить игру в библиотеку

-1
tvorog8088

Вообще не надо, в баттл нете без впн создаёшь например казахский аккаунт и подтверждение тебе прекрасно приходит на российский телефон, я сам удивился что всё оказалось так просто.

-1
-zotik- tvorog8088

Читал что казахи откажутся от+7 и станет геморнее

0
tvorog8088 -zotik-

Значит будем акки покупать на том же фанпей, по 5 рублей штука.

0