Состоялся релиз причудливой метроидвании Animal Well

Animal Well от Билли Бассо, причудливая 2D-метроидвания, уже доступна для PS5 (в том числе через PlayStation Plus Extra), PC и Nintendo Switch. В ней игрокам предстоит исследовать одноименный мир, пробираться через пещеры и раскрывать его многочисленные секреты.

В Animal Well вас ждет нелинейное исследование: вы сможете собирать предметы в удобном для вас порядке. Последние можно использовать по-разному, что создает интересные взаимодействия с врагами и окружающей средой. Поскольку вы не обладаете сверхспособностями, ключом к выживанию станет изобретательность.

Интересно, что разработчик утверждает, что основная игра - это "только начало" и что вас ждут годы секретов. На данный момент Animal Well набрала 97% положительных отзывов в Steam, что свидетельствует о всеобщем признании. Многие хвалят огромное количество секретов и сюрпризов наряду с визуальными деталями. Версия для Xbox Series X/S пока не анонсирована, так что следите за обновлениями.