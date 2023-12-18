Вице-президент Activision считает, что Modern Warfare 3 подарила игрокам "лучший" зомби-режим, но фанаты не согласны

Вице-президент Activision и в то же время генеральный менеджер серии Call of Duty Джоанна Фэррис выразила восторженные отзывы о последнем проекте серии. По её мнению, известная франшиза шутеров за все свои 20 лет не потеряла популярность, и активная база игроков только увеличивается с годами. Это во многом обеспечивается благодаря реализации лучших идей в каждой части серии, как это произошло с режимами зомби в Modern Warfare 3.
Как отмечает Джоанна Фэррис, Call of Duty: Modern Warfare 3 предоставляет игрокам доступ к "лучшему" режиму зомби, который только был в серии. В нём были объединены самые лучшие механики, идеи и возможности огромной карты, что открывает безграничные возможности для повторной игры. По её словам, новый режим зомби получил самые восторженные отзывы от фанатов, поэтому она открыто называет его "лучшим элементом" в последней части.
Интересно, но слова вице-президента Activision вызвали крайне негативную реакцию в социальных сетях и на профильных форумах. Игроки обвинили Фэррис в откровенной лжи. По мнению пользователей, разработчики явно манипулируют данными о продажах и отзывах на последние игры в серии Call of Duty. Modern Warfare 3 считается одной из самых плохих частей франшизы (29% положительных отзывов в Steam), и режим зомби страдает от многочисленных технических проблем, которые уже второй год преследуют бесплатную королевскую битву Warzone.