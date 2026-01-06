Роуглайтовая гонка Carmageddon: Rogue Shift выйдет уже 6 февраля

Релиз Carmageddon: Rogue Shift не за горами. Игра выйдет на ПК, PS5, Switch 2 и Xbox Series X|S 6 февраля. В честь этого события блог PlayStation опубликовал длинный пост, посвящённый последней игре от студии 34BigThings. В нём представлен новый геймплейный трейлер, а также несколько новых скриншотов.

Carmageddon: Rogue Shift сочетает в себе фирменную металлическую бойню классической серии с современной глубиной roguelite и плавным аркадным управлением. Игроки пройдут кампанию с элементами roguelite, включающую динамичные испытания и стабильное развитие между прохождениями. В игре представлено 15 улучшаемых транспортных средств, от танков до хот-родов, 13 классов оружия и более 80 доступных бонусов. Среди других особенностей — динамическая погода, смена дня и ночи, влияющая на появление врагов и ход сражений. Также будут добавлены битвы с боссами и многое другое.