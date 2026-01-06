ЧАТ ИГРЫ
Carmageddon: Rogue Shift TBA
Экшен, Выживание, Гонки, Автомобили
8.5 25 оценок

Роуглайтовая гонка Carmageddon: Rogue Shift выйдет уже 6 февраля

monk70 monk70

Релиз Carmageddon: Rogue Shift не за горами. Игра выйдет на ПК, PS5, Switch 2 и Xbox Series X|S 6 февраля. В честь этого события блог PlayStation опубликовал длинный пост, посвящённый последней игре от студии 34BigThings. В нём представлен новый геймплейный трейлер, а также несколько новых скриншотов.

Carmageddon: Rogue Shift сочетает в себе фирменную металлическую бойню классической серии с современной глубиной roguelite и плавным аркадным управлением. Игроки пройдут кампанию с элементами roguelite, включающую динамичные испытания и стабильное развитие между прохождениями. В игре представлено 15 улучшаемых транспортных средств, от танков до хот-родов, 13 классов оружия и более 80 доступных бонусов. Среди других особенностей — динамическая погода, смена дня и ночи, влияющая на появление врагов и ход сражений. Также будут добавлены битвы с боссами и многое другое.

Egik81

Хочется верить что не повторится переделанный пайнкиллер но что-то не верится. Особенно после заявление что он будет роглайтовским. Ибо классический таковым не был.

Night Driving Avenger

В игре зомбаки с зеленой кровью вместо людей, уже можно отправлять ее в мусорку.

StickyNethrax

Раз выходит и на switch, чудес ждать не стоит.

Pavel Rally

На Switch 2 выйдет GRID Legends, нормальная графика.

StickyNethrax Pavel Rally

Думаю графику урежут знатно. Посмотри на трейлер и на скриншоты к этой игре Carmageddon: Rogue Shift. Всё в темноте и полумраке, дабы не увидели реальную графику. Не жди чуда.

Pavel Rally StickyNethrax

И так понятно, написано Cinematic trailer — а это значит рекламный ролик который использует высококачественную компьютерную графику (CGI) или отснятый материал в стиле художественного кино, чтобы создать яркую атмосферу и заинтриговать зрителя, часто не показывая реальный геймплей.

ratte88

Кармагедон - игра, где ты людей давишь на авто.
Давка зомби в мире постапка - зомби драйвер.
Хотя даже там кровища есть