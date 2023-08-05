Ремейк Colossal Cave всё-таки добрался до Xbox после нескольких переносов ©

Студия Cygnus Entertainment, возглавляемая легендами индустрии Кеном и Робертой Уильямс, объявила о выпуске легендарной игры Colossal Cave на Xbox One и Series X|S. Впервые пользователи Xbox могут отправиться в путешествие, сочетающее в себе стиль ретро и волшебные приключения, исследуя загадочный и фантастический мир, наполненный тайными сокровищами, мистическими существами и загадками, которые поставят в тупик даже самого мудрого мудреца.

Первоначально разработанная в середине 1970-х как текстовая приключенческая игра, Colossal Cave очаровала поколения геймеров и бросила вызов их умению решать проблемы. Обширная система пещер и сложные головоломки разожгли воображение пионеров индустрии, таких как Роберта Уильямс, что привело к рождению первой в мире графической компьютерной игры Mystery House. Colossal Cave стала источником вдохновения для таких игр, как King’s Quest, Zork, Monkey Island, ToeJam & Earl и Carmen Sandiego.

Игроки путешествуют по 14 волшебным королевствам, каждое из которых шепчет скрытые истории, предлагает захватывающие дух виды или содержит множество странностей, обитающих в пещерах.

Colossal Cave, уже ставшая хитом на таких платформах, как ПК, Mac, Linux, SteamDeck, SteamVR, Meta Quest 2, Nintendo Switch и PlayStation 5, продолжает свою миссию по увлечению игроков на всех игровых платформах. Предстоящие релизы должны покорить PicoVR, PlayStation 4, PlayStation VR2, iOS и Android.