Contra: Operation Galuga получила хорошие оценки в первых обзорах в преддверии завтрашнего релиза

Contra: Operation Galuga выходит завтра. Уже сейчас можно прочитать первые рецензии.
Konami несколько раз пыталась вернуться к бренду Contra - как правило, со скудными результатами. Однако на этот раз японскому издателю удалось создать нечто достойное внимания. Вот что пишут журналисты в первых рецензиях на Contra: Operation Galuga.
В текстах много хвалебных отзывов о большом разнообразии 8 уровней, доступных в игре. Графика неплохая, и разработчики умело реализовали геймплей в стиле "беги и стреляй". Единственные проблемы WayForward - минималистичный сюжет и короткое время прохождения (игру можно пройти всего за два часа). К минусам Shacknews также относит отсутствие сетевого кооператива (кооператив доступен только локально) и слишком долгое время загрузки.
Вы уже можете ознакомиться с Contra: Operation Galuga благодаря бесплатной демоверсии в Steam.
Рейтинги в обзорах Contra: Operation Galuga:
- HardcoreGamer - 8
- Noisy Pixel - 8
- Wccftech - 7,5
- Shacknews - 7
- IGN - 6
Всё что в минусах для меня в плюсе
Ну кроме времени загрузки
Ну ждем, что ж
И щупаем сами
игру можно пройти за 2 часа, это большой минус, учитывая , что это платформер 2д, и можно было уж на 10 часов хотя бы контента навалить. Но, тут несколько героев, и можно пройти будет игру за каждого, если есть открывашки разные, типа костюмов или нового оружия со скилами, то еще реиграбельность плюс. А если ничего нет, то прошел и забыл. Не хотелось бы в контре такого, надеюсь навалят контента еще.
Уже не помню, за какое время ее на денди проходили?
за 15 минут. Предлагаешь, деградировать и не пытаться сделать лучше ?
А зачем ты мне минус поставил? Я просто спросил.