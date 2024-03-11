Contra: Operation Galuga получила хорошие оценки в первых обзорах в преддверии завтрашнего релиза

Современная интерпретация классического экшена 80-х годов. Игра предлагает обновлённую графику и звук, новые уровни, новых врагов и боссов, а также усовершенствованный геймплей.

События игры разворачиваются на живописных островах у берегов Новой Зеландии, захваченных преступной группировкой. Наша цель — освободить эти земли в ходе военной кампании из 8 миссий.

Под управлением игрока оказыв Билла и Лэнса — двух бесстрашных коммандос, которым предстоит применить весь свой боевой опыт и мастерство для уничтожения врагов. Благодаря широчайшему арсеналу стрелкового оружия, гранат и спецсредств, а также разнообразным боевым навыкам наших героев, игроки могут выбрать индивидуальный стиль прохождения каждого задания.

Помимо одиночной кампании, игра позволяет пройти все миссии в кооперативном режиме до 2-х игроков (и до 4-х в аркаде). Также можно настроить уровень сложности для максимального комфорта.