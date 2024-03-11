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Contra: Operation Galuga 12.03.2024
Экшен, Аркада, Платформер, Кооператив
7.8 29 оценок

Contra: Operation Galuga получила хорошие оценки в первых обзорах в преддверии завтрашнего релиза

Procy_on
Новости

Contra: Operation Galuga выходит завтра. Уже сейчас можно прочитать первые рецензии.

Konami несколько раз пыталась вернуться к бренду Contra - как правило, со скудными результатами. Однако на этот раз японскому издателю удалось создать нечто достойное внимания. Вот что пишут журналисты в первых рецензиях на Contra: Operation Galuga.

В текстах много хвалебных отзывов о большом разнообразии 8 уровней, доступных в игре. Графика неплохая, и разработчики умело реализовали геймплей в стиле "беги и стреляй". Единственные проблемы WayForward - минималистичный сюжет и короткое время прохождения (игру можно пройти всего за два часа). К минусам Shacknews также относит отсутствие сетевого кооператива (кооператив доступен только локально) и слишком долгое время загрузки.

Вы уже можете ознакомиться с Contra: Operation Galuga благодаря бесплатной демоверсии в Steam.

Рейтинги в обзорах Contra: Operation Galuga:

  • HardcoreGamer - 8
  • Noisy Pixel - 8
  • Wccftech - 7,5
  • Shacknews - 7
  • IGN - 6
2
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
dreamevil2067

Всё что в минусах для меня в плюсе

Ну кроме времени загрузки

1
BAZKIN

Ну ждем, что ж

И щупаем сами

-1
Richard Simons

игру можно пройти за 2 часа, это большой минус, учитывая , что это платформер 2д, и можно было уж на 10 часов хотя бы контента навалить. Но, тут несколько героев, и можно пройти будет игру за каждого, если есть открывашки разные, типа костюмов или нового оружия со скилами, то еще реиграбельность плюс. А если ничего нет, то прошел и забыл. Не хотелось бы в контре такого, надеюсь навалят контента еще.

-2
kolinmah

Уже не помню, за какое время ее на денди проходили?

-1
Richard Simons kolinmah

за 15 минут. Предлагаешь, деградировать и не пытаться сделать лучше ?

-1
kolinmah Richard Simons

А зачем ты мне минус поставил? Я просто спросил.

-1