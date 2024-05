Состоялся выход кошачьего приключения Little Kitty, Big City

Студия Double Dagger сообщила, что сегодня вышла их дебютная игра Little Kitty, Big City. Исследуйте город, заводите друзей-животных и устраивайте хаос, на который способен только кот. Little Kitty, Big City доступна в на ПК в Steam, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S и Game Pass.

На прохождение Little Kitty, Big City уходит около 2-3 часов. На поиск каждого предмета коллекционирования уйдет около 5-7 часов.