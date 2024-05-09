Состоялся выход кошачьего приключения Little Kitty, Big City

Студия Double Dagger сообщила, что сегодня вышла их дебютная игра Little Kitty, Big City. Исследуйте город, заводите друзей-животных и устраивайте хаос, на который способен только кот. Little Kitty, Big City доступна в на ПК в Steam, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S и Game Pass.
На прохождение Little Kitty, Big City уходит около 2-3 часов. На поиск каждого предмета коллекционирования уйдет около 5-7 часов.
- Исследуйте город в своем темпе на игровой площадке с открытым миром, полной сюрпризов.
- Подружитесь с яркими болтливыми животными.
- Выполняйте квесты, помогите своим друзьям-животным или устройте настоящий переполох. Тебе решать.
- Украсьте свою Китти множеством очаровательных шляпок.
А-а, нинтендо. В мусор.
Так я и не сказал "а-а, свитч".
a little shitty.
особенно визуальная часть. будто со дна Стима достали.
Есть такая штука, стиль называется. Risk of Rain, или Hi-fi Rush тоже стилизованы по особенному, но это не делает игры плохими. Кому-то нравится, кому-то нет =\