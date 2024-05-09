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Little Kitty, Big City 09.05.2024
Адвенчура, Инди
7.9 111 оценок

Состоялся выход кошачьего приключения Little Kitty, Big City

monk70
Новости

Студия Double Dagger сообщила, что сегодня вышла их дебютная игра Little Kitty, Big City. Исследуйте город, заводите друзей-животных и устраивайте хаос, на который способен только кот. Little Kitty, Big City доступна в на ПК в Steam, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S и Game Pass.

На прохождение Little Kitty, Big City уходит около 2-3 часов. На поиск каждого предмета коллекционирования уйдет около 5-7 часов.

  • Исследуйте город в своем темпе на игровой площадке с открытым миром, полной сюрпризов.
  • Подружитесь с яркими болтливыми животными.
  • Выполняйте квесты, помогите своим друзьям-животным или устройте настоящий переполох. Тебе решать.
  • Украсьте свою Китти множеством очаровательных шляпок.
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
antonborisov198

А-а, нинтендо. В мусор.

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KrokodukDundy
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antonborisov198 KrokodukDundy

Так я и не сказал "а-а, свитч".

0
Озверин

a little shitty.

особенно визуальная часть. будто со дна Стима достали.

0
KrokodukDundy

Есть такая штука, стиль называется. Risk of Rain, или Hi-fi Rush тоже стилизованы по особенному, но это не делает игры плохими. Кому-то нравится, кому-то нет =\

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