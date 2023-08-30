Последний шанс на русскую озвучку DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

На данный момент любительская студия дубляжа Game Voice так и не определилась за какой крупный проект они возьмутся этой осенью, в своём последнем озвученном трейлере по игре Alan Wake 2 они написали следующие:

Это не означает, что проект обязательно пойдёт в работу, но сейчас мы думаем над тем, чтобы взяться за один из крупных осенних релизов. Что именно это будет? Пока сами не знаем.

После чего один из пользователей решил поддержать сборы на Star Wars Jedi: Survivor прикрепив следующие сообщение:

Если вы читаете, то обсудите у себя там Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ещё разок

На что получил ответ от студии Game Voice:

Обсуждаем. Не переживаете ;)

Ранее студия категорически отрицала возможность озвучки DLC phantom liberty. Но судя по всему еще есть шанс что это может произойти. Выбрать какой проект может стать следующим вы можете перейдя в их группу ВКонтакте.

Ранее CD Projekt RED подтвердила, что дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 не получит озвучку на русском языке. Релиз DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty планируется 26 сентября 2023 года.