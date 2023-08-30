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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 253 оценки

Последний шанс на русскую озвучку DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Alfred-Rus
Новости

На данный момент любительская студия дубляжа Game Voice так и не определилась за какой крупный проект они возьмутся этой осенью, в своём последнем озвученном трейлере по игре Alan Wake 2 они написали следующие:

Это не означает, что проект обязательно пойдёт в работу, но сейчас мы думаем над тем, чтобы взяться за один из крупных осенних релизов. Что именно это будет? Пока сами не знаем.

После чего один из пользователей решил поддержать сборы на Star Wars Jedi: Survivor прикрепив следующие сообщение:

Если вы читаете, то обсудите у себя там Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ещё разок

На что получил ответ от студии Game Voice:

Обсуждаем. Не переживаете ;)

Ранее студия категорически отрицала возможность озвучки DLC phantom liberty. Но судя по всему еще есть шанс что это может произойти. Выбрать какой проект может стать следующим вы можете перейдя в их группу ВКонтакте.

Ранее CD Projekt RED подтвердила, что дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 не получит озвучку на русском языке. Релиз DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty планируется 26 сентября 2023 года.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
maximus388

Вероятно, они хотели договориться с актерами дубляжа, которые оригинальную игру озвучивали, поэтому была неопределенность. Так-то иных проблем быть не должно, локализация востребована, нужную сумму быстро соберут.

6
AlexFullBeast
Так-то иных проблем быть не должно, локализация востребована, нужную сумму быстро соберут.

В смысле востребована? Тут же обычно говорят, что киберпанк не нужен. Сд проджект ред гoвноделы и так далее.

5
Famiclone AlexFullBeast

Правду говорят

-8
Alfred-Rus

Предлагаю всем кто хочет озвучку отписать им об этом, может расшевелим их, и кто знает - вдруг реально поиграем на нашем языке))

2
Just-Name

Ладно уж, уболтал таки ;) тоже хочу озвучки. Отписал им ,но чет сомневаюсь что они возьмутся, там нужен большой отклик от фанатов ,а там в группе всего пару комментариев про киберпанк .А вот кстати алан ваке 2 многие ждут ,да и по проще будет озвучить. Поживём увидим короче

0
akunamatatas

Я бы не называл эту студию любительской) Качество ровно такое же, как и у официальных озвучек, разница лишь в том, что теперь их работу приходится оплачивать простым работягам..

1
neeXXXT

Конечно Киберпанк, вообще не факт, что второй Вейк не будет таким же унылым, как и первый, тогда это будет трата времени и ресурсов на очередную пустышку от Финов.

0
Rey Harley

Даже если студия согласится, какой в этом смысл? Пока они закончат переводить, все уже пройдут дополнение по два раза

-3
Alfred-Rus

Если бы точно анонсировали я бы подождал, да и вроде обещали большую вариативность в квестах, можно через год и заново пройти)

3
muxamor2011

кто эти все ? все 9 миллиардов населения земли ? или все геймеры которых 3,7 миллиарда ? так кто эти все ? все твои одноклассники ?
к слову. ведьмак 3 которого тоже уже все прошли. каждую летнюю и зимнюю распродажу попадает в топы продаж. и это спустя 8 лет...

-1
muxamor2011

омг.... они уже 10 раз прямым текстом заявляли что не будут делать озвучку к Phantom Liberty.
ибо это очень дорого и данная сумма не соберется. и главное. им киберпанк банально не интересен.

-3
Just-Name

Кстати да! Тоже такое читал, но чую как раз главная проблема в деньгах (а именно в том что они не верят в сборы)

-1
Scorpion_GamePlay

Та пофигу, буду проходить с субтитрами, ждать год или три нафиг надо.

-4
tvorog8088

Лучше алан вейк 2 пусть озвучат, в киберпанке говорят будет и близко не как в ведьмаке, тупо маленький островок с кучкой квестов.

-8
РикоЧико

Кому то в игру РУ озвучка нравилась?

-15
tvorog8088

Нормальная озвучка, кто то ждёт что бы идеально тембр совпадал что ли...

4
AToMix777

Да! Для меня ру озвучка одна из лучших. Даже американцем которые играли ру нравилась чем английская.

3
Alfred-Rus

Мне понравилась , особенно озвучка джони и женского V , точно уж лучше чем читать субтитры во время экшена.

6
Lvinomord

Мне не зашла озвучка - некоторые персонажи очень ничего так,но вот общее впечатление не очень.

-4
AlexFullBeast AToMix777
Даже американцем которые играли ру нравилась чем английская.

Это что за американцы такие, что играют с ру озвучкой? 😂

-2