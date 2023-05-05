Более 450 тысяч человек приняли участие в "торрент-тестировании" Dark and Darker ©

Судебная тяжба между Ironmace Games и издателем Nexon продолжается. Тем не менее, студии удалось провести альфа-тестирование, раздав через торрент клиент скандальной многопользовательской игры Dark and Darker.

После того, как Nexon подала в суд на Ironmace, разработчика Dark and Darker, студия нашла другой способ распространять игру за пределами Steam. Команда приняла необычное решение — поделиться торрент-ссылкой на последнюю альфа-версию и позволить пользователям со всего мира попробовать проект.

На канале Discord игры Ironmace недавно объявила, что 457 181 игрок принял участие в апрельском игровом тесте. 39,23% пользователей были из США, за ними следуют Япония (7,67%), Канада (4,9%), Китай (4,22%), Германия (3,7%) и Россия (3,64%).

Хотя результаты этой «торрент-альфы» впечатляют, ясно, что Ironmace не сможет легально распространять и продавать Dark and Dark, если не решит свои проблемы с Nexon.