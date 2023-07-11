Продажи Dave the Diver превысили 1 млн копий ©

Первая игра компании MINTROCKET - Dave the Diver - с момента своего выхода 28 июня завоевала глобальный успех.

Dave the Diver пользуется большим вниманием со стороны критиков, получив впечатляющую оценку 89 баллов на платформах Metacritic и OpenCritic. Однако признание игры не ограничивается критиками. Как свидетельствуют более 23 000 отзывов игроков, многие пользователи, игравшие в эту игру, оценивают ее положительно.

Игра Dave the Diver, отличающаяся ярким пиксельным 2,5D-артом, множеством необычных персонажей и неожиданными сюжетными сценами, уже вскоре после выхода на рынок привлекла большое количество игроков.

Директор игры Джехо Хванг (Jaeho Hwang) выразил благодарность активному игровому сообществу, поблагодарив его за отзывы, которые привели к многочисленным системным улучшениям и исправлениям ошибок. Хван поблагодарил игроков за их участие в путешествии Дэйва Дайвера.

В игре сочетаются жанры приключений, ролевой игры и менеджмента. Днем пользователи исследуют тайны Голубой дыры, а ночью управляют успешным рестораном суши, создавая увлекательный игровой цикл.

Элемент непредсказуемости придает игре казуальный боевой и собирательский геймплей с элементами жанра рогаликов. Игроки могут нырять в постоянно меняющуюся "Голубую дыру", ловить рыбу и различных существ с помощью гарпуна и других инструментов, а также модернизировать оборудование, используя собранные ресурсы и прибыль суши-ресторана.

Очаровательные эксцентричные персонажи и легкомысленное повествование, изобилующее шутками и подколами, делают игру еще более привлекательной. Сочетание 2D/3D-графики позволяет передать захватывающие дух подводные пейзажи реальной морской среды - "Голубой дыры" - и более 200 видов морских обитателей.

Основной игровой цикл дополняется разнообразным дополнительным контентом. Мини-игры, побочные задания и многочисленные сюжетные линии предлагают игрокам много часов разнообразного геймплея и развлечений.

После запуска игры MINTROCKET активно реагирует на отзывы игроков, выпуская серию исправлений, направленных на оптимизацию игрового процесса. Кроме того, желающие поиграть в Dave the Diver на портативной платформе могут ожидать выхода игры на Nintendo Switch в конце этого года.