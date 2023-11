Стало известно точное время выхода The Day Before в раннем доступе

После просмотра финального трейлера The Day Before, в котором дата раннего доступа назначена на 7 декабря, из официального аккаунта Twitter/X приходят важные новости: Fntastic подтвердила дату и точное время выхода The Day Before.

В социальных сетях разработчики указали, что игра станет доступна 7 декабря в 21:00 по московскому времени.

The Day Before — это MMO на выживание с открытым миром. Игра разработана студией Fntastic, в портфолио которой есть многопользовательский шутер Dead Dozen, а издателем ее является MyTona.

The Day Before отправляет нас в путешествие в постапокалиптический мир, опустошенный загадочной болезнью, превращающей людей в кровожадных монстров. Те, кому удалось выжить, пытаются объединиться в колонии или путешествовать по местности, каждый день борясь за выживание и конкурируя друг с другом за основные товары. В ходе игры мы играем за одного из выживших, который ищет ответы на вопросы о состоянии мира и принимает участие в его медленном восстановлении.