Стало известно точное время выхода The Day Before в раннем доступе

После просмотра финального трейлера The Day Before, в котором дата раннего доступа назначена на 7 декабря, из официального аккаунта Twitter/X приходят важные новости: Fntastic подтвердила дату и точное время выхода The Day Before.
В социальных сетях разработчики указали, что игра станет доступна 7 декабря в 21:00 по московскому времени.
The Day Before — это MMO на выживание с открытым миром. Игра разработана студией Fntastic, в портфолио которой есть многопользовательский шутер Dead Dozen, а издателем ее является MyTona.
The Day Before отправляет нас в путешествие в постапокалиптический мир, опустошенный загадочной болезнью, превращающей людей в кровожадных монстров. Те, кому удалось выжить, пытаются объединиться в колонии или путешествовать по местности, каждый день борясь за выживание и конкурируя друг с другом за основные товары. В ходе игры мы играем за одного из выживших, который ищет ответы на вопросы о состоянии мира и принимает участие в его медленном восстановлении.
Системные требования-отличные,русская озвучка-есть,теперь главное чтобы сама игра не оказалась дерьмом.
Главное, чтобы оптимизация хорошая была, а не в болт забивать просто так.
одному можно будет играть в нее???бесит играть с кем то...у меня нет стадного инстинкта
Антистадный инстинкт.
Если будет много разного интересного контента, интересных квестов и активностей, то в нее действительно будет стоит поиграть. А если тупо гринд, стрельба и квесты, на подобие принеси столько-то ресурсов, убей столько-то мобов, то она быстро потеряет к себе интерес у пользователей.
Хоть бы игра оказалось хорошей.
Смотрю Москва на карте и......Якутск,а потом вспомнил откуда разрабы.
Разрабатывала якутская студия,а у них там почему-то афро-американец на обложке)Терзают смутные сомнения по этой игре,посмотрим в декабре.
Ну хз-хз. Зашёл в обсуждения Стим и увидел это:
*человека забанили в дискорде игры, потому он начал критиковать разработчиков, что в игре нельзя сделать трансгендера"
Да и вообще справедливости ради, игра сделана якутами, или кем там. А якуты ближе к азиатам, нежели европейцам (и уж тем более не к чёрным), поэтому не повесточка это.
Вот будет прикол если игра будет недоступна в ру регионе стим)
Пока доступна.
Две недельки потерпеть...
Отсо-sity
Ееееее, очередной сраний доступ, который не доберется до релиза