Автомобили и масштаб: авторы Dead Island 2 рассказали о вырезанном контенте

В игру планировали добавить кооперативный режим на восемь человек

Разработчики из студии Dambuster Studios рассказали порталу IGN о разных этапах создания Dead Island 2. Во время работы над зомби-экшеном из игры пришлось вырезать множество контента — например, в ней могла появиться возможность езды на автомобиле, кооператив на восемь человек и почти весь штат Калифорния.