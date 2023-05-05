Dead Island 2 21.04.2023
8.3 934 оценки

Автомобили и масштаб: авторы Dead Island 2 рассказали о вырезанном контенте

dear mum
Новости
В игру планировали добавить кооперативный режим на восемь человек
В игру планировали добавить кооперативный режим на восемь человек

Разработчики из студии Dambuster Studios рассказали порталу IGN о разных этапах создания Dead Island 2. Во время работы над зомби-экшеном из игры пришлось вырезать множество контента — например, в ней могла появиться возможность езды на автомобиле, кооператив на восемь человек и почти весь штат Калифорния.

  • Сперва над Dead Island 2 работала немецкая студия Yager Development, которая планировала добавить в экшен кооперативный режим на восемь человек. В итоге нынешние разработчики игры отказались от этой идеи. В игре оставили кооператив только на троих пользователей;
  • Также Yager Development планировала добавить в Dead Island 2 поддержку управления транспортом. Позже от автомобилей отказались — они мешали дизайну уровней, которые были созданы с упором на ближний бой и которые пришлось бы переделывать;
  • На первых этапах разработки Dead Island 2 планировали сделать масштабной игрой — в нее хотели добавить весь штат Калифорния. Dambuster Studios решили поубавить пыл Yager Development и ограничились лишь несколькими районами Лос-Анджелеса;
  • Разработчики Dead Island 2 хотели добавить сюжетную миссию, в которой главный герой экшена возвращается на остров Санта-Каталина в стилистике Dead Island. Однако в последствии от идеи тоже отказались, так как посчитали ее лишней в игре.
Индустрия
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Валентин Добров

Ну и вышла шляпа на один раз, зато оптимизация хорошая..

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