Dead Island 2 дебютирует на 1-м месте в британских розничных чартах ©

Поступили последние данные британского чарта, в котором лидируют стратегические игры и зомби. На вершине чарта на этой неделе оказалась так долго откладываемая Dead Island 2, которая наконец-то вышла на прошлой неделе после ее первоначального анонса в 2014 году.

На втором месте - Minecraft Legends, продажи которой на Switch выглядят крайне впечатляюще, составив 76% от общего числа платформ. На долю PlayStation 5 и PlayStation 4 пришлось 12% и 7% соответственно, а на Xbox - оставшиеся 5%. Не стоит, конечно, забывать, что игра с первого дня доступна на Game Pass.

Третий результат на этой неделе достался игре Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, которая заняла третье место. Игра, разработанная WayForward, наконец-то вышла 21 апреля 2023.

Ниже приведен полный рейтинг топ-10 за неделю: