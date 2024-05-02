Средневековый экшен-выживач Blight: Survival обрел полноценного издателя

Независимая команда разработчиков из Haenir Studio в 2022 году удивила сообщество геймеров анонсом чрезвычайно атмосферного средневекового экшена Blight: Survival. Игра обещает объединить в себе увлекательные элементы выживания, хоррор и кооператив на четверых человек. Всё это будет приправлено реалистичной графикой и зрелищной боевкой. Авторы пока не готовы назвать дату релиза Blight: Survival, однако производство игры сегодня официально переходит на новый этап.

Под новым этапом разработки проекта подразумевается сделка с компанией Behaviour Interactive, которая известна по Dead by Daylight. Студия сохраняет свою полную независимость и творческую свободу, однако это сотрудничество означает серьезный прогресс в разработке Blight: Survival. Behaviour Interactive выступит издателем игры, а также будет оказывать второстепенную поддержку в производстве, как технического, так и медийного характера.

В Haenir Studio понимают беспокойство игроков по поводу долгого отсутствия новостей о игре, поэтому разработчики обещают исправиться. Уже в ближайшие несколько месяцев ожидается выход новой информации и, возможно, анонс даты релиза Blight: Survival.