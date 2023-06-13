Обновление 1.04 для Dead Island 2 от 13 июня добавляет косплей и исправление ошибок ©

Dambuster выпустила обновление 1.04 для Dead Island 2, которое является первым обновлением после запуска игры. Оно добавляет функцию «Косплей» вместе со списком улучшений качества жизни, которые перечислены в примечаниях к патчу Dead Island 2 от 13 июня.

Добавлена функция «Косплей». Игроки могут получить доступ к новой функции в главном меню игры. Эта функция позволит вам менять скины персонажей. Будут отображаться все скины, даже если они не все сразу доступны.

Улучшения производительности и стабильности. Исправлены различные сбои в игре, в том числе путешествия, загрузочный экран и возрождение во время миссий.

Различные улучшения HDR

Несколько улучшений анимации игроков.

Внесены коррективы для улучшения динамического диапазона и четкости зомби и диалогов в бою.

Другие мелкие исправления.

полные примечания к патчу доступны по ссылке.