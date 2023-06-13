Обновление 1.04 для Dead Island 2 от 13 июня добавляет косплей и исправление ошибок

Dambuster выпустила обновление 1.04 для Dead Island 2, которое является первым обновлением после запуска игры. Оно добавляет функцию «Косплей» вместе со списком улучшений качества жизни, которые перечислены в примечаниях к патчу Dead Island 2 от 13 июня.
Добавлена функция «Косплей». Игроки могут получить доступ к новой функции в главном меню игры. Эта функция позволит вам менять скины персонажей. Будут отображаться все скины, даже если они не все сразу доступны.
- Улучшения производительности и стабильности. Исправлены различные сбои в игре, в том числе путешествия, загрузочный экран и возрождение во время миссий.
- Различные улучшения HDR
- Несколько улучшений анимации игроков.
- Внесены коррективы для улучшения динамического диапазона и четкости зомби и диалогов в бою.
- Другие мелкие исправления.
полные примечания к патчу доступны по ссылке.
лагает почему то
мб пора комп сменить?
мб у чела не лагало до обновы, а теперь лагает?
К выходу в Steam игру отпрлируют. А там можно купить и сыграть будет.
К выходу в Empress Store игру отпрлируют. А там можно купить и сыграть будет.
там и так норм оптимизация
Хз че там полировать, игра и так почти идеально оптимизированна и все сюжетные и доп квесты работали без багов.