Dead Island 2 21.04.2023
8.3 1 012 оценок

Обновление 1.04 для Dead Island 2 от 13 июня добавляет косплей и исправление ошибок

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monk70
Новости

Dambuster выпустила обновление 1.04 для Dead Island 2, которое является первым обновлением после запуска игры. Оно добавляет функцию «Косплей» вместе со списком улучшений качества жизни, которые перечислены в примечаниях к патчу Dead Island 2 от 13 июня.

Добавлена функция «Косплей». Игроки могут получить доступ к новой функции в главном меню игры. Эта функция позволит вам менять скины персонажей. Будут отображаться все скины, даже если они не все сразу доступны.

  • Улучшения производительности и стабильности. Исправлены различные сбои в игре, в том числе путешествия, загрузочный экран и возрождение во время миссий.
  • Различные улучшения HDR
  • Несколько улучшений анимации игроков.
  • Внесены коррективы для улучшения динамического диапазона и четкости зомби и диалогов в бою.
  • Другие мелкие исправления.

полные примечания к патчу доступны по ссылке.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
espero78

лагает почему то

0
DeadRemix

мб пора комп сменить?

0
FlexGum DeadRemix

мб у чела не лагало до обновы, а теперь лагает?

0
warp 37

К выходу в Steam игру отпрлируют. А там можно купить и сыграть будет.

-2
agula98

К выходу в Empress Store игру отпрлируют. А там можно купить и сыграть будет.

0
Aleks LIVE agula98

там и так норм оптимизация

1
FlexGum

Хз че там полировать, игра и так почти идеально оптимизированна и все сюжетные и доп квесты работали без багов.

0