Николас Кейдж появится в Death Stranding 2? Актер посетил Kojima Productions

Николас Кейдж посетил Kojima Productions, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные в Twitter Хидео Кодзимой. Что могло послужить причиной визита актера? Есть ли вероятность того, что он появится в Death Stranding 2?
Как вы, конечно, помните, в последние дни Николас Кейдж представил своего персонажа в Dead by Daylight на сцене Summer Game Fest 2023, сказав очень позитивные слова в адрес видеоигр в целом.
Мы знаем, что Кодзима увлекается кинематографом и, несомненно, знаком с творчеством Николаса Кейджа, поэтому есть предположения, что участие голливудской звезды в Death Stranding 2 действительно возможно.
В какой роли? Скорее всего, это будет камео: Кейдж появится в виде голограммы, чтобы поручить нам задание, как это было в первой части с некоторыми из его коллег по киноиндустрии.
У меня такое ощущение, что офис Коджимбо расположен где-то в районе терминала аэропорта, и все мало-мальски известные лица, случайно проходя мимо гения, различными парарациями фотаются в тот момент, когда спотыкаются об Хидео.
опять в какой то трэшак идёт
В последнее время он в основном в трешаке и снимается )
Кейджу деньги нужны вот и зарабатывает куда зовут)
Походу решил денег на играх срубить)
Николку мы любим ))