Николас Кейдж появится в Death Stranding 2? Актер посетил Kojima Productions ©

Николас Кейдж посетил Kojima Productions, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные в Twitter Хидео Кодзимой. Что могло послужить причиной визита актера? Есть ли вероятность того, что он появится в Death Stranding 2?

Как вы, конечно, помните, в последние дни Николас Кейдж представил своего персонажа в Dead by Daylight на сцене Summer Game Fest 2023, сказав очень позитивные слова в адрес видеоигр в целом.

Мы знаем, что Кодзима увлекается кинематографом и, несомненно, знаком с творчеством Николаса Кейджа, поэтому есть предположения, что участие голливудской звезды в Death Stranding 2 действительно возможно.

В какой роли? Скорее всего, это будет камео: Кейдж появится в виде голограммы, чтобы поручить нам задание, как это было в первой части с некоторыми из его коллег по киноиндустрии.