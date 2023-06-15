Death Stranding 2 TBA
7.5 170 оценок

Николас Кейдж появится в Death Stranding 2? Актер посетил Kojima Productions

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butcher69
Новости

Николас Кейдж посетил Kojima Productions, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные в Twitter Хидео Кодзимой. Что могло послужить причиной визита актера? Есть ли вероятность того, что он появится в Death Stranding 2?

Как вы, конечно, помните, в последние дни Николас Кейдж представил своего персонажа в Dead by Daylight на сцене Summer Game Fest 2023, сказав очень позитивные слова в адрес видеоигр в целом.

Мы знаем, что Кодзима увлекается кинематографом и, несомненно, знаком с творчеством Николаса Кейджа, поэтому есть предположения, что участие голливудской звезды в Death Stranding 2 действительно возможно.

В какой роли? Скорее всего, это будет камео: Кейдж появится в виде голограммы, чтобы поручить нам задание, как это было в первой части с некоторыми из его коллег по киноиндустрии.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Pavlissimus

У меня такое ощущение, что офис Коджимбо расположен где-то в районе терминала аэропорта, и все мало-мальски известные лица, случайно проходя мимо гения, различными парарациями фотаются в тот момент, когда спотыкаются об Хидео.

3
Мур Мур lamour

опять в какой то трэшак идёт

1
rexstorz

В последнее время он в основном в трешаке и снимается )
Кейджу деньги нужны вот и зарабатывает куда зовут)

0
FlowingNekton

Походу решил денег на играх срубить)

0
gliga142

Николку мы любим ))

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