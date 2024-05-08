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Delta Force: Hawk Ops 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
5.8 49 оценок

Новый тизер-трейлер шутера Delta Force: Hawk Ops посвятили сюжетной компании

butcher69
Новости

Delta Force: Hawk Ops – это бесплатный многопользовательский шутер от первого лица, делающий ставку на тактику, разработанный студией Timi Studio и Team Jade. В игре будет два режима: масштабные PvP-сражения в Havoc Warfare и сюжетная компания. Последней и был посвящен новый тизер-трейлер.

Сюжетная линия Delta Force: Hawk Ops перенесет пользователей в 2035 год, в мир, раздираемый чередой геополитических потрясений и конфликтов. Игра скоро выйдет для PlayStation 5 (PS5), Xbox Series S|X, iOS, Android и ПК.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
GraF68ru

Пока смотрел аж в глазах зарябило от количества сюжета в ролике.

1
PolGhost

Согласен. Слишком много сюжета навалили, аж голова разболелась от потока информации

0
Евгений Кондратенко

Если будет нормальный сетевой код и хорошая шутерная механика, то прекрасно

0
Abramski90

А скоро это когда ?)) так можно и до 25г прождать,в целом ожидаемо,если все ок будет по стрельбе , и т д , то впринципе почему бы и нет

0
Pavlissimus

В своё время серия Delta Force была предтечей Operation Flashpoint, и сводным братом изначальных Rainbow Six. Чуть ли не первым шутером на открытом воздухе и с обязательным требованием манипулятора типа "мышь".

Как и в случае с ихним же Commanche, больно смотреть, во что превращается серия под крылом новых разработчиков.

0
1barac9U7ada7

Если бесплатно будет и компания и мульт это будет круто, представляю как код сядет в лужу, наверняка выпустят Delta Force: Hawk Ops перед осеним релизом новой код, вот будет потеха если у разрабов всё получиться. Ещё заметил в экранном меню 5 аптечек, 3 единицы боевого и 3 единицы тактического снаряжения, короче будет любопытно

0
MORDORR

Что то нет никого....все засели по засадам или стесняются показаться?

0
BAZKIN

Ролик, конечно, "информативный"
А так хотелось бы, чтобы кампания не чисто для галочки была

0