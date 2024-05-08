Новый тизер-трейлер шутера Delta Force: Hawk Ops посвятили сюжетной компании

Delta Force: Hawk Ops – это бесплатный многопользовательский шутер от первого лица, делающий ставку на тактику, разработанный студией Timi Studio и Team Jade. В игре будет два режима: масштабные PvP-сражения в Havoc Warfare и сюжетная компания. Последней и был посвящен новый тизер-трейлер.
Сюжетная линия Delta Force: Hawk Ops перенесет пользователей в 2035 год, в мир, раздираемый чередой геополитических потрясений и конфликтов. Игра скоро выйдет для PlayStation 5 (PS5), Xbox Series S|X, iOS, Android и ПК.
Пока смотрел аж в глазах зарябило от количества сюжета в ролике.
Согласен. Слишком много сюжета навалили, аж голова разболелась от потока информации
Если будет нормальный сетевой код и хорошая шутерная механика, то прекрасно
А скоро это когда ?)) так можно и до 25г прождать,в целом ожидаемо,если все ок будет по стрельбе , и т д , то впринципе почему бы и нет
В своё время серия Delta Force была предтечей Operation Flashpoint, и сводным братом изначальных Rainbow Six. Чуть ли не первым шутером на открытом воздухе и с обязательным требованием манипулятора типа "мышь".
Как и в случае с ихним же Commanche, больно смотреть, во что превращается серия под крылом новых разработчиков.
Если бесплатно будет и компания и мульт это будет круто, представляю как код сядет в лужу, наверняка выпустят Delta Force: Hawk Ops перед осеним релизом новой код, вот будет потеха если у разрабов всё получиться. Ещё заметил в экранном меню 5 аптечек, 3 единицы боевого и 3 единицы тактического снаряжения, короче будет любопытно
Что то нет никого....все засели по засадам или стесняются показаться?
Ролик, конечно, "информативный"
А так хотелось бы, чтобы кампания не чисто для галочки была