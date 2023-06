Destroy All Humans! 2: Reprobed добралась до консолей Xbox One и PS4 ©

Хорошие новости для поклонников немного причудливой комедийной серии игр Destroy All Humans! Самая последняя часть в серии Destroy All Humans! 2 - Reprobed вышла на Xbox One и PS4 в видет только однопользовательской игры для тех, которые не играл в нее на ПК, Xbox Series X|S или PS5.

Для игроков на старых игровых консолях Destroy All Humans! 2 - Reprobed не будет иметь никаких вариантов совместной игры, в отличие от версий для консолей текущего поколения и ПК.

Серия Destroy All Humans! вращается вокруг мрачно-комического путешествия инопланетянина, который пытается захватить Землю у надоедливых людей. На этот раз в Destroy All Humans! 2 - Reprobed вы оказажитесь в 60-х годах после того, как КГБ взорвал ваш корабль-базу, и пришло время отомстить. Вступайте в союз с некоторыми людьми и сражайтесь с другими, пытаясь захватить Землю.

Destroy All Humans! 2 — Reprobed уже доступна для ПК в Steam, Epic Game Store и GOG, PlayStation5 и Xbox Series S/X.