Destroy All Humans! 2: Reprobed добралась до консолей Xbox One и PS4

Хорошие новости для поклонников немного причудливой комедийной серии игр Destroy All Humans! Самая последняя часть в серии Destroy All Humans! 2 - Reprobed вышла на Xbox One и PS4 в видет только однопользовательской игры для тех, которые не играл в нее на ПК, Xbox Series X|S или PS5.
Для игроков на старых игровых консолях Destroy All Humans! 2 - Reprobed не будет иметь никаких вариантов совместной игры, в отличие от версий для консолей текущего поколения и ПК.
Серия Destroy All Humans! вращается вокруг мрачно-комического путешествия инопланетянина, который пытается захватить Землю у надоедливых людей. На этот раз в Destroy All Humans! 2 - Reprobed вы оказажитесь в 60-х годах после того, как КГБ взорвал ваш корабль-базу, и пришло время отомстить. Вступайте в союз с некоторыми людьми и сражайтесь с другими, пытаясь захватить Землю.
Destroy All Humans! 2 — Reprobed уже доступна для ПК в Steam, Epic Game Store и GOG, PlayStation5 и Xbox Series S/X.
Не прошло и года :)
А что еще урезали для консолей прошлого поколения, кроме совместной игры? Графику, которая и так не особо выдающаяся была?