Diablo 4 привлекла 10 млн игроков в июне ©

Diablo 4 стала одним из самых громких релизов года, переполненного массовыми изданиями, и, начиная с критических отзывов и заканчивая коммерческими показателями, долгожданная ролевая игра с элементами экшена добилась впечатляющего успеха уже в первые дни после выхода. Вскоре после выхода Blizzard Entertainment подтвердила, что Diablo 4 стала самой быстропродаваемой игрой компании за все время, собрав за пять дней после релиза более 666 млн. долл.

Теперь же в своем последнем квартальном финансовом отчете Activision сообщила, что к концу июня в игру сыграли более 10 млн. игроков, и она была продана в количестве большем, чем любая другая игра Blizzard Entertainment в прошлом на аналогичном этапе выпуска. За этот период вся база игроков провела в игре более 700 млн. часов. Activision также заявляет, что "тенденции удержания игроков в игре особенно сильны".

Diablo 4 доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Первый сезон после запуска, Season of the Malignant, стартует завтра.