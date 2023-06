Diablo 4 возглавила британский розничный чарт, но стартовала хуже Tears of the Kingdom и Hogwarts Legacy ©

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom окончательно утратила статус №1 в розничном чарте продаж Великобритании.

Четыре недели — это самый долгий срок, в течение которого игры серии удерживали первое место. Продажи игры для Nintendo Switch упали на 36% по сравнению с предыдущей неделей.

Это означает, что новым номером 1 стала игра Diablo 4 от Activision Blizzard. Игра не показала больших цифр в продажах в розницуу, и по количеству продаж на стартовой неделе она находится далеко позади Zelda, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor, Resident Evil 4 и Dead Island 2. Однако, поскольку игра особенно популярна на ПК, подавляющее большинство продаж было осуществлено через магазины цифровых загрузок.

Фактически, только консольные версии получили коробочный релиз, и 67% физических продаж пришлось на PS5, 27% на Xbox Series S и X и 8% на PS4.

Самой крупной новой игрой прошлой недели была Street Fighter 6, и на этой неделе она опустилась на 5 место с относительно небольшим падением продаж на 48%.

Hogwarts Legacy поднимается на №3, несмотря на 27%-ное падение продаж по сравнению с предыдущей неделей. Mario Kart 8: Deluxe поднялась на четвертую строчку, при этом ее продажи снизились на 23% по сравнению с предыдущей неделей. FIFA 23 выбывает из пятерки лидеров на 6 место с падением продаж на 50%. Это совпадает с окончанием футбольного сезона 2022/2023.

Между тем, активность продаж игр, консолей и комплектов PlayStation повысила продажи крупных игр, включая игры от первого лица. God of War Ragnarok поднялась на четыре позиции до №7 (рост продаж 67%), Gran Turismo 7 находится на №9 (рост продаж 66%), а Spider-Man: Miles Morales поднялся на 23 позиции до №16 (рост 95%).