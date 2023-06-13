Хлоя Грейс Морец сражается с толпами нечисти в Diablo 4

Создатели недавно вышедшей Action RPG Diablo 4 запустили новую рубрику, названную Diablo Dungeon Crawl, куда будут приглашаться звезды для совместной игры. Героиней пилотного выпуска стала небезызвестная актриса Хлоя Грейс Морец. Вместе с KhleoThomasTV они проходили различные сложные подземелья, уничтожая полчища оборотней и других местных тварей.
После просмотра данного видеоролика вы можете ознакомиться с первой частью нашего большого обзора Diablo 4, если не сделали этого ранее. Также напомним, что официальный релиз проекта состоялся шестого июня. Игра стала доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Как уже надоел этот ссаный маркетинг
Было трудно, но я ....
А почему не показали как она первую вторую и третью прошла? Нафиг мне четвёртая?
когда вышла первая и вторая дябла, мадама бегала в детсад и первый класс,третью часть она пропустила потому что третья в целом не поймала такой хайп.
а сейчас у актрисы перерыв от съемок
50к $ ей точно заплатили
игра что, настолько неинтересная что ее так усердно пиарят ? )
Интересно, на каком железе, она сейчас сидит..
Бабок в рекламу вливается просто нереально количество ))
Я вот все думаю, а почему только 5к за стандартную версию? Чего не 10к, 15к за делюкс и 20к за максимальную, соответственно?
рано ещё для таких цен,комиссия только после 10 чемодана зеленых одобрила ценовую политику в 70 баксов за игру,всё таки в европе не все готовы тратить столько.
5-9к за изометрию это слишком
Она очень милая, но от рекламы дьяблы уже тошнит(