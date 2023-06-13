Diablo 4 06.06.2023
7.7 594 оценки

Хлоя Грейс Морец сражается с толпами нечисти в Diablo 4

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4efy
Новости

Создатели недавно вышедшей Action RPG Diablo 4 запустили новую рубрику, названную Diablo Dungeon Crawl, куда будут приглашаться звезды для совместной игры. Героиней пилотного выпуска стала небезызвестная актриса Хлоя Грейс Морец. Вместе с KhleoThomasTV они проходили различные сложные подземелья, уничтожая полчища оборотней и других местных тварей.

После просмотра данного видеоролика вы можете ознакомиться с первой частью нашего большого обзора Diablo 4, если не сделали этого ранее. Также напомним, что официальный релиз проекта состоялся шестого июня. Игра стала доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Зелья здоровья
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Рогатый Лорд

Как уже надоел этот ссаный маркетинг

10
SEV DRAKE
3
Oscilograf

Было трудно, но я ....

-2
Scorpion_GamePlay

А почему не показали как она первую вторую и третью прошла? Нафиг мне четвёртая?

3
Юрвагне

когда вышла первая и вторая дябла, мадама бегала в детсад и первый класс,третью часть она пропустила потому что третья в целом не поймала такой хайп.
а сейчас у актрисы перерыв от съемок

3
Kollich

50к $ ей точно заплатили

2
foolery

игра что, настолько неинтересная что ее так усердно пиарят ? )

2
SoRaS3

Интересно, на каком железе, она сейчас сидит..

1
yrroodd

Бабок в рекламу вливается просто нереально количество ))

0
Koyaniskaci

Я вот все думаю, а почему только 5к за стандартную версию? Чего не 10к, 15к за делюкс и 20к за максимальную, соответственно?

0
Юрвагне

рано ещё для таких цен,комиссия только после 10 чемодана зеленых одобрила ценовую политику в 70 баксов за игру,всё таки в европе не все готовы тратить столько.

0
Koyaniskaci

5-9к за изометрию это слишком

0
Aellie

Она очень милая, но от рекламы дьяблы уже тошнит(

0