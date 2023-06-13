Хлоя Грейс Морец сражается с толпами нечисти в Diablo 4 ©

Создатели недавно вышедшей Action RPG Diablo 4 запустили новую рубрику, названную Diablo Dungeon Crawl, куда будут приглашаться звезды для совместной игры. Героиней пилотного выпуска стала небезызвестная актриса Хлоя Грейс Морец. Вместе с KhleoThomasTV они проходили различные сложные подземелья, уничтожая полчища оборотней и других местных тварей.

После просмотра данного видеоролика вы можете ознакомиться с первой частью нашего большого обзора Diablo 4, если не сделали этого ранее. Также напомним, что официальный релиз проекта состоялся шестого июня. Игра стала доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.