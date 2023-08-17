"Мы не будем делать её так долго": в Blizzard внезапно заговорили о продолжении Diablo 4

Компания Blizzard Entertainment продолжает в плохом смысле удивлять игроков, особенно поклонников серии Diablo. Пока геймеры недоумевают и ждут обещанных патчей с реальным улучшением игрового процесса Diablo 4, сами разработчики уже публично обсуждают следующую часть серии. Президент Blizzard Майк Ибарра заявил, что разработка продолжения займет гораздо меньше времени у студии.
Diablo 3 вышла еще в 2012 году, а релиз Diablo 4 пришлось ждать целых 11 лет, что в сравнении напугало некоторых геймеров. В социальных сетях глава Blizzard посчитал нужным успокоить фанатов уже сейчас по поводу следующей части франшизы. Он заявил, что в будущем Diablo 4 и всю серию ждет еще много интересного. Как отметил Майк Ибарра, игрокам не придется ждать выхода условной Diablo 5 так долго. Вполне возможно, что уже через 3-5 лет геймеры получат новую Diablo, в которой исправят основные проблемы четвертой части.
И в будущем вам не придется так долго ждать между выходами игр.
— сообщил Майк Ибарра.
Diablo 4 считается финансово успешной. На релизе проект принес около 666 миллионов долларов, однако сообщество игроков регулярно критикует игру и разработчиков Blizzard.
А почему не исправить проблемы четвёртой части собственно в четвёртой части?
Зачем когда можно выдать длс с исправлениями за 70-100 долларов (mw2023)
а пятую под каким предлогом продавать? фанаты близард особо умом не блещут, поэтому схавают
ну вот, уже чуть ли не в лицо отливают.
совсем офигели(на самом деле не офигели, а ----, но меня опять забанят)))