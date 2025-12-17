Утечка: супергеройская комедия Dispatch нацелилась на Switch - релиз уже в январе

Комедийная игра Dispatch готовится к выходу на консолях Nintendo Switch. Согласно информации, обнаруженной в австралийском сегменте Nintendo eShop, релиз может состояться уже 29 января. В цифровом магазине игра появилась с возможностью предварительного заказа и временной скидкой в 10%, что косвенно указывает на скорый официальный анонс порта.

Отдельного внимания заслуживает политика обновлений: покупатели версии для оригинального Nintendo Switch смогут бесплатно перейти на издание для будущей консоли Switch 2, когда она поступит в продажу. Такой подход делает покупку особенно привлекательной для тех, кто планирует обновление платформы.

Dispatch вышла 22 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, где получила тёплый приём за юмор и необычный взгляд на супергеройскую тематику. Учитывая, что игра не делает ставку на масштабные открытые миры и сложную графику, можно ожидать стабильную работу и высокую производительность на гибридной консоли Nintendo без заметных визуальных потерь.