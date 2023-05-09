Акварельное приключение Dordogne выйдет на ПК и консолях в середине июня ©

Повествовательная приключенческая игра Dordogne выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam 13 июня, объявили издатель Focus Entertainment и разработчик UN JE NE SAIS QUOI.

Dordogne - это повествовательная приключенческая игра, в которой вы играете за Мими, 32-летнюю женщину, посещающую дом своей недавно умершей бабушки. На память о детстве, которое Мими провела с ней в Дордони, бабушка оставила ей письма и головоломки, которые нужно было решить, чтобы напомнить ей о необходимости извлечь из жизни максимум пользы.

Действие Dordogne происходит как в настоящем, так и в прошлом. В настоящем времени Мими исследует комнаты в доме своей бабушки. В прошлом вы будете помогать 10-летней Мими исследовать Дордонь и выполнять задания, влияющие на настоящее.