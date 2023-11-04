Alienware увеличил механическую клавиатуру и мышку в 14 раз и проверили как на них можно играть в Dota 2

Инженеры Alienware увеличили механическую клавиатуру AW420K и игровую мышку AW720M в 14 раз и проверили как на такой гигантской периферии можно играть в Dota 2 с помощью пяти членов команды Team Liquid. Игрокам понадобилось три монитора для понимания своих действий. В итоге они проиграли первые несколько игр ботам, но получили много опыта в командной работе. После нескольких попыток команда Team Liquid смогла добиться победы на одной из карт, хотя это далось им с трудом.

Специалисты Alienware распечатали на 3D-принтере компоненты увеличенной клавиатуры и мышки в масштабе 14:1. Вместо металлической проволоки в клавиатуре они использовали медные трубки. Увеличенная мышка в длину получилась почти два метра, а клавиатура достигла в ширину почти пяти метров. Самой тяжёлой клавишей там стал пробел, который весил около 9 кг. Ширина обычной клавиши в необычной клавиатуре составила около 30 см, а её ход был более 15 см.

Для проверки клавиатуры и мышки в Alienware пригласили игроков из команды Team Liquid по Dota 2. Оказалось, что даже командная работа не помогает сразу справиться с такими большими гаджетами.

В рамках тестирования клавиатуры в Alienware выяснили. что несколько человек может на ней набирать от 6 до 14 слов в минуту с точностью 88%, но после нескольких часов тренировок.