Dragon Quest VII Reimagined раскрывает новых героев в свежем трейлере

Square Enix представила второй трейлер Dragon Quest VII Reimagined под названием «Adventure Log Part 2». Видео знакомит игроков с верными спутниками главных героев, а также с рядом запоминающихся второстепенных персонажей, которые будут сопровождать путешественников в их приключениях.

Dragon Quest VII Reimagined обещает сочетание классического RPG-геймплея с обновленной графикой и современной подачей. Игра выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch и PC через Steam и Microsoft Store 5 февраля по всему миру.

Для желающих попробовать приключение заранее уже доступна демо-версия. Трейлер подчеркивает разнообразие персонажей и обещает насыщенный сюжет, в котором каждый спутник будет играть важную роль. Это ещё один шаг к полному погружению в мир Dragon Quest VII Reimagined.