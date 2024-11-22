Capcom выпустила саундтрек Dragon's Dogma 2 на стриминговых платформах

Компания Capcom выпустила 21 ноября оригинальный саундтрек Dragon's Dogma 2. В трехдисковое издание вошли 87 композиций, созданных командой Capcom Sound Team. Их можно послушать на стриминговых платформах, таких как Spotify и Amazon Music, или же купить в Steam за $29,99.

Dragon's Dogma 2 вышла в марте этого года и поначалу была встречена со смешанными отзывами из-за проблем с производительностью. Но впоследствии за сложный искусственный интеллект пешек игра получила награду Japan Game Award и показала хорошие продажи, о чем говорится в недавнем отчете о прибылях компании Capcom.

Dragon's Dogma 2 доступна на PC (Steam), PS5 и Xbox Series X|S. Оригинальный саундтрек доступен в Steam и на стриминговых платформах начиная с 21 ноября 2024 года.