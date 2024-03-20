Capcom знает о проблемах с частотой кадров в Dragon's Dogma 2 на ПК и ищет способы их устранения

Люди, которые с нетерпением ждут 22 марта, чтобы наконец-то погрузиться в горячо ожидаемый сиквел фэнтезийной ролевой игры Dragon's Dogma 2 от Capcom, могут столкнуться с проблемами оптимизации на ПК.
Отвечая на запрос IGN о проблемах с частотой кадров, Capcom в своем заявлении сообщила, что проблемы с производительностью на ПК могут быть связаны с большим количеством CPU, требуемых NPC в игре.
В Dragon's Dogma 2 каждому персонажу выделяется большое количество CPU, который динамически рассчитывает влияние их физического присутствия в различных окружениях. В некоторых ситуациях, когда одновременно появляется множество персонажей, загрузка процессора может быть очень высокой и влиять на частоту кадров. Мы понимаем, что в таких ситуациях настройки, снижающие нагрузку на GPU, в настоящее время могут иметь ограниченный эффект; однако мы изучаем возможности повышения производительности в будущем.
Несмотря на то, что Capcom сделала акцент на проблемы с частотой кадров на ПК, некоторые обладатели ранних копий в IGN столкнулись с проблемой нестабильности частоты кадров на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. По словам обозревателя производительности IGN, на Dragon's Dogma 2 во всех форматах могут влиять требования к пропускной способности процессора и памяти. Некоторые районы игры очень требовательны даже к самым дорогим машинам и, в частности, к процессору.
В настоящее время Dragon's Dogma 2 предъявляет высокие требования к аппаратному обеспечению. Игра работает с трудом и даже на высокопроизводительных машинах с RTX4090 в паре с процессором AMD 5800X3D в густонаселенных городах есть значительные просадки
По мнению портала PcGamer, только при наличии современного процессора и видеокарты у вас будет хоть какой-то шанс получить плавный игровой процесс. Рекомендованные Capcom требования к аппаратному обеспечению следует рассматривать как абсолютный минимум, а в идеале вам понадобится процессор Intel Core 12-го поколения или Ryzen 5000-й серии или лучше. Можно обойтись и шестью ядрами, если чип поддерживает многопоточность.
Если у вас игровой компьютер среднего или бюджетного уровня, вы вряд ли увидите производительность выше 60 кадров в секунду в открытом мире. А вот в главном городе вы будете стремиться к половине этого показателя даже в 1080p с низкими настройками графики.
Хм... Denuvo удалите, может пройдёт.
Ну да резикам денуво не мешала, а тут вдруг помешала
Разочарование года? Такого точно никто не ожидал, тем более от капкома.
А я про что говорю уже не первый раз? Хомячки могут сколько угодно кидать минусы мне, но от правды не уйдут. Это будет кал калыч.
у капкома все игры на уг движках
Нормально они свою кривожопость оправдывают, короче скипаем)
графы нет зато логает, топ игруха
Наброс голимый. В статье PCgamer.com вообще ни слова про 4090 и 5800X3D
с трудом работает на 4090 ртх, ну все ясно, можно проходить мимо, оптимизация RIP, и это при графике хуже ведьмака 3, 2015 года. Тенденции современных игр удручают, скоро графика супер марио денди, будет ставить на колени 5080 ртх, если такая тенденция сохранится.
А на манеже всё те же — плохая оптимизация, ещё и приправленная Denuvo. У меня такое ощущение, что игры с отвратной оптимизацией — это какая-то фишка и тренд современного игростроя.
Вообще без иллюзий, на пк релизы от них и не только традиционно жадны до железа, но через какое то время сгладят и доработают, все традиционно)
От капком? В резьбе вроде оптимизон всегда отличный.
В последнем ДМК вообще рай. Да и 7 резик я проходил на старой видюшке в 60 кадров, потому да, откуда у него мысли про жадность, шиз.
монстр хантер ворлд запусти)
В 2к24 играть с плохой оптимизации ща видать это хайпово ?
зато о проблемах с рекламой они точно не знали. столько времени потратили на пиарирование, что лучше бы в оптимизон попотели.... кеклол
Видимо Re engine не может в открытый мир только в открытые локации максимум
У меня Ryzen9 7950x, можно не парится)
Ну значит пока покупать не буду,подожду пол годика,пусть патчами дорабатывают.
ты еще не понял зв свою жизнь, что патчами производительность правят на пару фпс, в лучшем случае, часто с фактическим понижением настроек графики.. Чтобы радикально увеличить фпс, нужно фундаментально переписать движок игры, а после релиза никто, в здравом уме, этим заниматься не будет. Все изменения производительности - это покупка нового железа, просто дурачки, у которых память как у золотой рыбки, покупая новую видеокарту, потом пишут, через пол года, вау, а производительность то пофиксили, ну надо же, сменил 2060 на 4080, производительность то возросла, хотя смени он опять на 2060 и в той же игре, будет столько же фпс, как в 1 день релиза
Мать их, как они задолбали этими высерами в виде кусков кода на релизе, сука, нищебродная контора, совсем денег на тестеров нет. Потом в соцсетях плачутся, что их опускают.
Учитывая эпическую крутость игры в целом, судя по роликам из интернета, проблемы с кадрами в секунду последняя вещь, на которую я буду жаловаться. Всё-таки перед нами RPG нового поколения на долгие годы вперёд. Народ массово будет играть годами в Dragon's Dogma 2 - я в этом уверен на 100%, и даже больше. Нет никаких сомнений.
годами играть в это:? аххахахахах ( RPG NEW ПОКОЛЕНИЯ ОРУ )
Ахахахахахаха
ахахаха какие года ? пол годика и все
Да он жирнит, он уже не первый раз эту игру восхваляет, что она лучше даже ведьмака3.
графон как на юнити от инди разрабов)