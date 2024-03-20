Capcom знает о проблемах с частотой кадров в Dragon's Dogma 2 на ПК и ищет способы их устранения

Люди, которые с нетерпением ждут 22 марта, чтобы наконец-то погрузиться в горячо ожидаемый сиквел фэнтезийной ролевой игры Dragon's Dogma 2 от Capcom, могут столкнуться с проблемами оптимизации на ПК.

Отвечая на запрос IGN о проблемах с частотой кадров, Capcom в своем заявлении сообщила, что проблемы с производительностью на ПК могут быть связаны с большим количеством CPU, требуемых NPC в игре.

В Dragon's Dogma 2 каждому персонажу выделяется большое количество CPU, который динамически рассчитывает влияние их физического присутствия в различных окружениях. В некоторых ситуациях, когда одновременно появляется множество персонажей, загрузка процессора может быть очень высокой и влиять на частоту кадров. Мы понимаем, что в таких ситуациях настройки, снижающие нагрузку на GPU, в настоящее время могут иметь ограниченный эффект; однако мы изучаем возможности повышения производительности в будущем.

Несмотря на то, что Capcom сделала акцент на проблемы с частотой кадров на ПК, некоторые обладатели ранних копий в IGN столкнулись с проблемой нестабильности частоты кадров на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. По словам обозревателя производительности IGN, на Dragon's Dogma 2 во всех форматах могут влиять требования к пропускной способности процессора и памяти. Некоторые районы игры очень требовательны даже к самым дорогим машинам и, в частности, к процессору.

В настоящее время Dragon's Dogma 2 предъявляет высокие требования к аппаратному обеспечению. Игра работает с трудом и даже на высокопроизводительных машинах с RTX4090 в паре с процессором AMD 5800X3D в густонаселенных городах есть значительные просадки

По мнению портала PcGamer, только при наличии современного процессора и видеокарты у вас будет хоть какой-то шанс получить плавный игровой процесс. Рекомендованные Capcom требования к аппаратному обеспечению следует рассматривать как абсолютный минимум, а в идеале вам понадобится процессор Intel Core 12-го поколения или Ryzen 5000-й серии или лучше. Можно обойтись и шестью ядрами, если чип поддерживает многопоточность.

Если у вас игровой компьютер среднего или бюджетного уровня, вы вряд ли увидите производительность выше 60 кадров в секунду в открытом мире. А вот в главном городе вы будете стремиться к половине этого показателя даже в 1080p с низкими настройками графики.