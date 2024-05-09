ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.9 221 оценка

Создатели No Rest For The Wicked выгнали из студии консультанта по повестке: "Он не привнес ничего, кроме раздора"

butcher69
Новости

Глава Moon Studios, создателей недавно вышедшей No Rest for the Wicked, поделился историей об увольнении сотрудника, Александра Брейзи, занимавшего позицию "специалиста по повестке" (DEI). Брейзи активно продвигал свою точку зрения о важности и необходимости таких специалистов в игровой индустрии.

Катализатором к увольнению послужил комментарий Брейзи под постом главы Wardog Studios, в котором "специалист" защищал компанию Sweet Baby и другие студии, подвергшиеся критике:

Я считаю, что было бы здорово, если бы все люди осознали: эффективные консультанты помогают тем, у кого нет возможность взглянуть на свою работу со стороны профессионалов

В ответ на это Томас Малер заявил, что Брейзи никак не связан с Moon Studios на сегодняшний день. Его наняли на короткий срок, но быстро уволили, так как он не принес никакой пользы в разработке, а лишь создавал конфликты.

Этот человек больше никак не связан с Moon Studios. Мы заключили с ним краткосрочный контракт, и уволили его. Он не привнес в нашу команду ничего, кроме раздора

В марте Малер сообщил, что его компания "на самом деле не нанимает консультантов". Он написал на сайте X:

Мы действительно не нанимаем консультантов, так что простите меня, если я проигнорировал все ваши сообщения. И я знаю, что меня будут ненавидеть за это, но так обстоят дела.
38
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Димка2010

Эй-Эй-Эй! стойте ! прекратите немедленно разработку игры!

в вашей игре недостаточно гейства! маловато трансгендеров и негров!

эй!-эй!

не увольняйте меня! вот увидите, без негров геев ваша игра провалится в прокате!!!!1111

14
Madiark

Забыл указать сильно ущербных феминисток

6
JohnTornton

так они сами его наняли и если бы он не прокомментил публично пост, то дальше работал бы и они считали бы нормой повестку его
это самый кек

5
Oscilograf

Консультанта по петушью выкинули, лол :) Во всех бы компаниях так.

11
Snake Snaake Snaaaaaake

теперь им надо переманить консультанта по сиськам и жопам из Shift Up ))

10
Tokito77

о, дааааааааа

0
Tiger Goose

С вредителями только так и нужно поступать.

6
SOLUS5678

А что эти люди могут ещё привнести. Гнать таких повесточников надо им не место в игровой индустрии.

6
LethalApple

Им не место в жизни. Вообще.

3
Deathdoor

Гоните в шею этих спицалистаф! Сцаными тряпками! Надеюсь игровая индустрия потихоньку начинает свой ренессанс и мы снова увидим тайтлы с сильными, адекватными мужскими героями, нормальными женственными девушками, как бы это не звучало(как Стелар "сладкие булочки" Блейд:) ), нормальными и главное, цука, уместными нигга/чина/латина, а не впихнутыми просто потому что. Аминь, едрить его...

5
JohnTornton

то есть, если бы он не высказался в защиту публично, то дальше работал бы и продвигал повестку и они считали бы это нормой?

4
Tommy.

ложка здравого смысла в бочке негатива вокруг игровой индустрии

3
Tokito77

уровень вашего гейства падает милорд

2
Лицо со шрамом

Нет Пощады Нечестивым консультантам!

2
Artery Kaulitz

С других студий так-же пинками выгнали бы эти всех "прогрессивных"... Но увы, тогда не будет спонсирования, а на игры и рекламу у крупных студий огромные затраты

1
LethalApple

Они играют огромные деньги включая повестку. Не понимаю как оно того по прежнему стоит. Сделайте хорошую игру без повестки, без черных и заднеприводных -- получите деньги и любовь игроков. Или займите деньги у каких-то козлов, испоганьте игру повесткой и потеряйте тьму прибыли. Казалось бы выбор очевиден, но оказывается не совсем.

0
Alex40001

ох б.. новый ход для пиара компании все было нормально неожиданно до этого а тут продажи и шумиха стала падать стали везде писать и уволили с парашютом

0
Topkon Tent

Как же сейчас приятно пересматривать видосы неких непродажный и честных блогеров и обзорщиков игр, которые с выходом очередного повесточного "шедевра" с пеной у рта доказывали, что все, кто возмущается - барнаульские шизы, никакой повестки не существует и вся эта воукнутая шелупонь появляется в играх только потому, что "общество изменилось".

0
Кей Овальд

Молодцы!

0
LethalApple

Это прекрасно слышать. Жаль что в их игре все-равно есть ниггеры... Вопрос только в том зачем этого п*дораса вообще наняли изначально?

-1