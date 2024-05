Создатели No Rest For The Wicked выгнали из студии консультанта по повестке: "Он не привнес ничего, кроме раздора"

Глава Moon Studios, создателей недавно вышедшей No Rest for the Wicked, поделился историей об увольнении сотрудника, Александра Брейзи, занимавшего позицию "специалиста по повестке" (DEI). Брейзи активно продвигал свою точку зрения о важности и необходимости таких специалистов в игровой индустрии.

Катализатором к увольнению послужил комментарий Брейзи под постом главы Wardog Studios, в котором "специалист" защищал компанию Sweet Baby и другие студии, подвергшиеся критике:

Я считаю, что было бы здорово, если бы все люди осознали: эффективные консультанты помогают тем, у кого нет возможность взглянуть на свою работу со стороны профессионалов

В ответ на это Томас Малер заявил, что Брейзи никак не связан с Moon Studios на сегодняшний день. Его наняли на короткий срок, но быстро уволили, так как он не принес никакой пользы в разработке, а лишь создавал конфликты.

Этот человек больше никак не связан с Moon Studios. Мы заключили с ним краткосрочный контракт, и уволили его. Он не привнес в нашу команду ничего, кроме раздора

В марте Малер сообщил, что его компания "на самом деле не нанимает консультантов". Он написал на сайте X:

Мы действительно не нанимаем консультантов, так что простите меня, если я проигнорировал все ваши сообщения. И я знаю, что меня будут ненавидеть за это, но так обстоят дела.