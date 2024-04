Dragon's Dogma 2 получила высокие оценки от журналистов японского издания Famitsu

Famitsu опубликовал новые обзоры, и эта неделя выдалась насыщенной для японского журнала. В списке рецензий оказалось шесть игр, а именно:

Напомним, что Famitsu использует структуру из четырех рецензий, написанных четырьмя разными людьми. Индивидуальные оценки в десятых долях затем суммируются до максимального значения 40/40. На этой неделе игрой с самым высоким рейтингом стала Dragon's Dogma 2.

Dragon's Dogma 2, безусловно, не нуждается в представлении: ролевая экшен-игра от Capcom стала одним из главных событий этого года и пользуется большим успехом, но также подвергается критике за плохую оптимизацию и за микротранзакции.

Второй по рейтингу стала игра Alone in the Dark, набравшая на один балл меньше, чем RPG от Capcom. Это ремейк хоррор-игры 1992 года.

Далее следуют MLB The Show 24 (бейсбол — один из любимых видов спорта в Японии) и Slave Zero X (ретро 2D hack and slash). Затем мы переходим к South Park: Snow Day!, многопользовательскому экшену по мотивам знаменитого мультсериала, и, наконец, к The Dragoness: Command of the Flame, пошаговой тактической ролевой игре, вышедшей на Steam в 2022 году.