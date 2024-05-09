Даниэль Вавра раскрыл чуть больше подробностей о текущей производительности Kingdom Come Deliverance 2

В начале этой недели геймдиректор Kingdom Come Deliverance 2 и основатель Warhorse Studios Даниэль Вавра (Daniel Vávra) выложил на своем личном YouTube-канале длинное видео, в котором он кратко рассказал о текущем уровне производительности игры.
По словам Вавры, его новый ПК на базе процессора AMD Ryzen 7950X3D и графического процессора RTX 4080 Super уже запустил игру в разрешении 4K и 60 кадрах в секунду на очень высоких настройках, а также подтвердил поддержку NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) и AMD FidelityFX Super Resolution (FSR).
Однако было не совсем ясно, активировал ли он какой-либо из этих апскейлеров, когда делился вышеупомянутыми подробностями. Журналисты задали этот вопрос PR-менеджеру Warhorse Studios Тобиаса Штольца Цвиллинга, который оказался достаточно любезен, чтобы связаться с Даниэлем Ваврой для получения разъяснений, несмотря на то что тот был в отпуске.
Как выяснилось, Kingdom Come Deliverance 2 уже работает на 60 кадрах в секунду без DLSS (или FSR), а при включении этих апскейлеров может достигать 80. Однако Штольц Цвиллинг уточнил, что это справедливо для "большинства", но не для всех мест в игре, и вообще, это был просто грубый тест, который не стоит воспринимать как полностью репрезентативный.
Тем не менее, поскольку выход Kingdom Come Deliverance 2 запланирован на этот год на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X, у студии осталось всего несколько месяцев на оптимизацию игры. Напомним, что сиквел по-прежнему работает на технологии CryEngine, поскольку Warhorse уже построила на ней все свои внутренние конвейеры после работы над оригинальной частью.
В сиквеле игрокам вновь предстоит взять на себя роль Генри из Скалицы, который все еще пытается отомстить за смерть своих родителей. Бой от первого лица останется реалистичным, хотя разработчики постарались сделать его более доступным, чем в первой игре.
С каких пор стало модно всё мерить по 4к? Мне это ни о чем не говорит. Лучше расскажите что по фхд или хотя бы 2к, что бы у меня было представление о моей картошке.
Понятное дело, что игры делаются на консоли сразу, что бы потом не даунгрейдить её в 50 раз после пк, а 4к там это стандартное разрешение(апскейл с 480). Но это бред.
Ну в главном меню точно будет 60 фпс, в меню настроек графики, а дальше увы))) Да и всегда есть ультимативное
В первой части там в основном группы нпс сильно грузили, щас играю на 5600х с 3080ти в 1080р, в местах где просадки были на более слабой системе они и остались хоть теперь не плавает картинка а как резкие просадки не такие раздражающие, я думаю во второй будет так же. Учитывая что за просчёт маршрутов нпс отвечает проц, скорее всего лучше иметь 8-12 ядер, как раз какой нить 7900.
А ещё я заметил если приглядеться к неписям лошадям и интерактивным объектам, там модель немного расплывается если двигатся, как на пс1 похожий эффект. Интересно это как край энджейн работает или это уже оптимизировали разрабы, не в одной игре такого типа рендера не замечал. И да это не размытие в движение, это именно кака то шевелёнка.
Если хочешь взглянуть как современный CE работает, посмотри на Hunt:Showdown. Я лично не понимаю каким местом крайтеки делают движок.
еще он сказал что есть просадки до 45 (или около) ФПС
о чем в статье ни слова
а также он сказал что на высоких игра идёт стабильно 60+