Режиссер Dragon's Dogma 2 наконец-то подтвердил, что сцены приготовления пищи - реальные

Теперь, когда Dragon's Dogma 2 уже не за горами, мы начинаем получать гораздо более полное представление о том, что будет включать в себя игра. Из всех предрелизных видеоматериалов, которые мы видели до сих пор, мы получили краткие представления о страшных монстрах и впечатляющих заклинаниях, но среди всего этого выделяется одна вещь - визуально потрясающие сцены приготовления.
В прошлом году разработчики так и не объяснили, что это - CGI или реальные кадры шипящего стейка. Спустя более полугода и пару недель до релиза режиссер Хидеаки Ицуно наконец-то приоткрыл крышку кастрюли и рассказал, что Dragon's Dogma 2 действительно включает в себя живые кат-сцены приготовления различного мяса.
Ицуно раскрыл эту тайну в недавнем интервью, объяснив, что идея возникла после того, как несколько энтузиастов кемпинга провели несколько встреч, обсуждая, что интересного и привлекательного в этом занятии. У кого-то возникла идея позволить игрокам смотреть сцены приготовления мяса сколько угодно, что в итоге привело к ее реализации в полной версии игры.
Что касается того, почему разработчики выбрали живые сцены, а не CGI, Ицуно просто решил, что деньги, которые были бы потрачены на создание реалистичного мяса, лучше потратить на "покупку хорошего мяса", и в этой логике не откажешь. Учитывая, что в последние годы стоимость разработок в индустрии взлетела до небес, вероятно, дешевле было бы установить хорошую камеру и снимать, как вы готовите мясо, чем возиться с CGI, да еще и получить вкусное мясо. Это беспроигрышный вариант.
Мы могли бы использовать CG для изображения мяса, но решили потратить деньги на покупку хорошего мяса. Так оно и дошло до своего нынешнего вида. Каждый вид мяса, получаемый в игре, имеет разные визуальные эффекты при жарке.
Это оскорбляет чувства веганов!
И поэтому это хорошо вдвойне))
Действительно, и зачем делать новую игру, если можно взять старую и добавить приправу. Экономия.
Хоть скипать можно, а то будет какой-нибудь квест на 100 кусков жаренного мяса?
Ну записали видео приготовления, дальше что? Графика в игре всё равно деревянная по сравнению с этим мясом.
на 4к -16к мониках будет мыльцо
да вообще дичь, купил 16к моник себе 250 дюймов 999 герц, а контента нет :(