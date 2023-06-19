Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
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Улучшенный паркур, новая локация и знакомые герои: раскрыты первые подробности второго дополнения Dying Light 2

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии Techland прямо сейчас упорно работают над следующим крупным дополнением для Dying Light 2: Stay Human. Новое платное расширение обещает продолжить историю главного героя Эйдена и существенно улучшить множество аспектов оригинальной игры. Ведущий геймдизайнер Dying Light 2 Тимон Смекталла заявил, что игроков ждет действительно большое количество нововведений, которые основаны на отзывах сообщества.

Авторы зомби-экшена провели QA-сессию у себя в социальных сетях, где поделились интересной информацией о второй дополнении. Несмотря на то, что его выход пришлось отложить до следующего года, уже сейчас команда готова озвучить главные нововведения аддона. По словам Тимона Смекталла, на его прохождение уйдет больше 10 часов, без учета дополнительной активности. Второе дополнение отправит игроков на совершенно новую локацию, с уникальными особенностями и побочными заданиями . Сюжет расширения развернется после событий в финале Dying Light 2, но некоторых знакомых персонажей все же встретятся в ходе новой сюжетной линии.

Среди геймплейных особенностей выделяют, улучшенный паркур и навыки персонажа. Разработчики обещают вернуть некоторые вырезанные механики перемещения главного героя, которые были показаны еще во время E3, но в релизную версию так и не попали. Максимальный уровень персонажа будет повышен, что позволит получить новые способности, но детальнее об этом получится узнать только ближе к релизу. В дополнении также обещают расширить арсенал игрока, но огнестрельное оружие пока не заявлено.

До выхода дополнения, Techland обещает выпустить несколько важных обновления для Dying Light 2. Первый на очередь патч с обновленной механикой ночи и системой паркера выйдет до конца этого месяца.

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Следующее сюжетное дополнение к Dying Light 2 Stay Human задержится до следующего года
Следующее сюжетное дополнение к Dying Light 2 Stay Human задержится до следующего года
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Первый на очередь патч с обновленной механикой ночи и системой паркера

Чё!!

5
XBoy360
системой паркера

ладно

4
logostramus

Наконец-то можно будет на паутине летать.

3
Tiktotayou124 logostramus

Что-то отдалённо похожее можно было сделать ещё на релизе с крюк-кошкой: https://www.youtube.com/watch?v=Ae40QeHq0DU

Правда выглядит это кринжово.

0
Legend_of_the_Hero

Сделали бы крюк-кошку как в первой части, вообще было бы шикарно.

4
Alexander07

Я теперь не dying Light... Я теперь marvel spider man, нахуй

1
askazanov

Лучше бы пушки добавили, а то тупость полная получается, а не игра... В первой же части всё нормально было!?)

-1
Tiktotayou124

Добавят в сюжетном ДЛС скорее всего.

0