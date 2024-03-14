Стратегическая японская ролевая игра Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes получила продолжительный геймплейный трейлер

Издательство 505 Games и разработчик Rabbit & Bear Studios выпустили четырехминутный трейлер "Pre-Launch" для стратегической ролевой игры Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, в котором представлены ранее невиданные компаньоны.
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes представляет собой продуманную систему боя с участием шести персонажей, великолепные 2D спрайты и качественные 3D фоны, а также более 100 играбельных персонажей. Эта игра призвана предложить игрокам современный взгляд на классические JRPG и была создана легендарными Ёситакой Мураямой (известным по играм Suikoden I и II) и Дзюнко Кавано (известным по играм Suikoden I и IV).
История Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes начинается в одном из уголков Алраана, где живут народы с различными культурами и ценностями. История этой земли формировалась под влиянием союзов и агрессии различных народов, включая людей, зверолюдей, эльфов и пустынников. Галдейская империя, опережая другие народы, открыла технологию, усиливающую магию рунных линз, и теперь прочесывает континент в поисках артефакта, который еще больше расширит ее могущество.
В одной из таких экспедиций молодой и одаренный имперский офицер Сейгн Кеслинг и мальчик из глухой деревни Нова встречают друг друга и становятся друзьями. Однако поворот судьбы вскоре втягивает их в огонь войны и заставляет пересмотреть все, что они считают правильным и истинным.
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC в Steam, Epic Games Store и GOG 23 апреля. Также игра будет доступна через Xbox Game Pass.
В игре будет перевод на русский язык и приобрести её можно напрямую в Steam за 2869 рублей.