FromSoftware хотят сосредоточиться на небольших играх

Глава FromSoftware назвал Elden Ring пределом масштабности для студии - Хидетака Миядзаки намекнул, что следующим этапом FromSoftware будет несколько небольших игр.

Elden Ring считается крайне большой игрой - прохождение всего контента на 100% занимает примерно около 175 часов. Если бы в FromSoftware решили увеличить масштаб Elden Ring ещё больше, то у главы студии бы появились опасения - одной из его задач является снижение потенциальных финансовых рисков. Хидетака Миядзаки заявил, что следующим этапом для FromSoftware могут стать не одна большая игра, которая превзойдёт Elden Ring, а несколько небольших проектов. Однако сперва должен найтись талантливый разработчик, который смог бы взять на себя роль геймдиректора.

Elden Ring — наш предел. Мы задействовали все ресурсы и весь талант, которые только были нам доступны. Я был бы обеспокоен работой над чем-то более масштабным. Если бы мы расширили проект ещё больше у меня были бы свои опасения. Возможно, наличие нескольких проектов — это следующий этап, на котором у кого-то из молодых талантов появится возможность управлять игровым дизайном для небольшой игры. - Хидетака Миядзаки

Так же FromSoftware открыта к идее работы с другими писателями помимо Джорджа Мартина. Миядзаки считает, что участие Мартина в проработке лора Elden Ring - одна из отличительных черт игры, которая выделяет её на фоне всех остальных тайтлов FromSoftware. По этой причине команда открыта к идее работы с другим писателем, если будет такая возможность. Одним из таких писателей может стать Брэндон Сандерсон - он в шутку говорил, что FromSoftware стоило пригласить его, а не Мартина. Позже Bandai Namco подарили ему редкий пресс-кит Elden Ring и выразили желание сотрудничать.

FromSoftware не планируют выпускать новые дополнения для Elden Ring - сейчас студия хочет переключиться на другие проекты.