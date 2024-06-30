FromSoftware хотят сосредоточиться на небольших играх

Глава FromSoftware назвал Elden Ring пределом масштабности для студии - Хидетака Миядзаки намекнул, что следующим этапом FromSoftware будет несколько небольших игр.
Elden Ring считается крайне большой игрой - прохождение всего контента на 100% занимает примерно около 175 часов. Если бы в FromSoftware решили увеличить масштаб Elden Ring ещё больше, то у главы студии бы появились опасения - одной из его задач является снижение потенциальных финансовых рисков. Хидетака Миядзаки заявил, что следующим этапом для FromSoftware могут стать не одна большая игра, которая превзойдёт Elden Ring, а несколько небольших проектов. Однако сперва должен найтись талантливый разработчик, который смог бы взять на себя роль геймдиректора.
Elden Ring — наш предел. Мы задействовали все ресурсы и весь талант, которые только были нам доступны. Я был бы обеспокоен работой над чем-то более масштабным. Если бы мы расширили проект ещё больше у меня были бы свои опасения. Возможно, наличие нескольких проектов — это следующий этап, на котором у кого-то из молодых талантов появится возможность управлять игровым дизайном для небольшой игры. - Хидетака Миядзаки
Так же FromSoftware открыта к идее работы с другими писателями помимо Джорджа Мартина. Миядзаки считает, что участие Мартина в проработке лора Elden Ring - одна из отличительных черт игры, которая выделяет её на фоне всех остальных тайтлов FromSoftware. По этой причине команда открыта к идее работы с другим писателем, если будет такая возможность. Одним из таких писателей может стать Брэндон Сандерсон - он в шутку говорил, что FromSoftware стоило пригласить его, а не Мартина. Позже Bandai Namco подарили ему редкий пресс-кит Elden Ring и выразили желание сотрудничать.
FromSoftware не планируют выпускать новые дополнения для Elden Ring - сейчас студия хочет переключиться на другие проекты.
Очень надеюсь на то, что слух о новой игре Миядзаки "Spellbound" окажется правдой, на словах звучит очень любопытно - бесшовный, подземный мир с интересным левел дизайном в духе первой и третей ДС.
Кому интересно, можете погуглить название игры, но опять же - это всего лишь слух.
Делайте уж то что у вас хорошо получается а именно конвейер дрочильн. И по прежнему у вас будут фанаты верящие что кроме вас больше никто не может делать таких по их мнению классных игр. Они будут сыпать цифрами диалогов и озвучек а так же масштабами карты и т.д. в доказательство своих слов. Именно подобная пыль в глаза и делает вас в их глаза хорошими разрабами.
Ну вообще по мимо фромов соулслайк так круто больше не делает никто, хорошо - да, но ощущается всегда пародией или типо того
Ну не сказал бы. Условный Ниох довольно неплохая дилогия в этом жанре.
Да не другие то делают не плохо в целом как отдельные игры, но ощущается всегда как помесь чего то с чем то, нежели прям такой чистокровный сосалик
P.s. ниох кстати вообще напомнил какую то полу аркаду в которой можно отлететь очень мгновенно, и играется всё довольно шустро, а ещё как будто это на половину диабло )
Ну тут ты не прав вообще, как раз наоборот, у многих на голову выше чаще всего выходит соулс игры и лучше, чем у фромов, тот же Nioh, Code Vein, Lies of p в разы интереснее играть, чем в игры от фромов, некоторые я по несколько раз уже прошёл с большим удовольствием, в вот от фромов не осилил полностью пройти ни одной игры в соулс жанре, только старые их игры были крутыми, особенно Ninja Blade нравился, а сейчас уже не то совсем, конвеер как у юбиков пошёл, минимум усилий...
И это правильно.
Мда, так себе у них предел.
Да, жаль. Вот бы хотя бы на пару тысяч часов контента. А тут что.. Фии. Если серьёзно, то 200 часов это вообще немало, для сингл. Тем более у каждого это время ещё больше может увеличиться.
200 часов однообразного дроча в пустом мире.
Если количество= качество, то любая ммо дрочильня шедевр
пустой мир? это что вархаммер или стратежка, зачем здесь войска в полях, если 2 рыцаря и тролль развалят легко персонажа, потом побежишь в тихое поле отдыхать, либо ты не играл в игру до конца