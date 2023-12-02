Elex 2 и Expeditions: Rome станут главными играми декабрьского набора Humble Choice

Скорее всего, мы уже знаем пять из восьми игр, которые войдут в декабрьское предложение Humble Choice. Вероятность того, что именно эти игры войдут в состав набора очень велика, поскольку сообщения об этом исходят от известного инсайдера под ником billbil-kun, который регулярно и практически безошибочно сообщает подобные новости.

О каких играх идет речь? Самой обсуждаемой, несомненно, является ролевая игра от третьего лица Elex II, последняя работа от создателей Gothic, студии Piranha Bytes. Кроме того, подписчики Humble Choice получат довольно успешную тактическую RPG Expeditions: Rome и высоко оцененный beat 'em up Midnight Fight Express. Стоит отметить, что все три игры были выпущены в 2022 году — так что они относительно свежие. Полный список будет представлен вечером 5 декабря, а пока он выглядит вот так:

Elex II

Expeditions: Rome

The Gunk

Nobody Saves the World

Midnight Fight Express

К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести этот набор.