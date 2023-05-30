Научно-фантастическая ролевая игра с открытым миром ELEX 2 выйдет на Mac в июне 2023 года ©

После успешного запуска на ПК с Windows и консолях компания Piranha Bytes представила амбициозную научно-фантастическую ролевую игру ELEX 2, которая выходит на Mac. Доступная этим летом в Mac App Store, ELEX 2 является одной из новаторских игр, полностью использующих конвейеры, управляемые графическим процессором, с подходом Indirect Command Buffer (ICB) на Mac. ELEX 2 также входит в число немногих избранных игр, в которых шейдеры специально оптимизированы для языка шейдеров Metal.

ELEX 2 предлагает игрокам исследовать яркий открытый мир с пятью основными фракциями, каждая из которых имеет свою захватывающую сюжетную линию, с которой игроки могут взаимодействовать и получать опыт. Вымышленный мир игры Магалан кишит необыкновенными существами, скрытыми секретами и захватывающими видами. Возможности исследователя безграничны — вы можете отправиться в любое место, которое встретите в игре. Используя реактивный ранец, вы можете взлететь на вершину древних небоскребов или грациозно спуститься, как перышко, в глубины подземной пещеры, не рискуя ногами вашего героя.

ELEX 2 выйдет на Mac в июне этого года и будет доступна в Mac App Store.