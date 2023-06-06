Endling - Extinction is Forever 19.07.2022
7.5 33 оценки

Endling - Extinction is Forever получила награду Apple Design Award

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monk70
Новости

HandyGames сообщила, что Endling — Extinction is Forever получила награду Apple Design Award в категории «Воздействие на общество».

События Endling – Extinction is Forever, изначально созданной Herobeat Studios, происходят в вероятном ближайшем будущем. Человечество изменило биосферу до такой степени, что становится все труднее и труднее поддерживать жизнь животных и растений. Даже людям трудно дышать. В этом ужасающем квазиапокалиптическом сценарии вы, как игрок, берете под свой контроль последнюю маму-лисицу в этом умирающем мире. Теперь вы боретесь за выживание, не только за свое собственное, но и за выживание ваших милых, неуклюжих детенышей, которые зависят от своей матери, которая приносит им еду.

Затронув эту деликатную тему и представив ее с помощью творческих и стилизованных визуальных эффектов, Endling удалось привлечь множество игроков и членов жюри. Тот факт, что Endling сегодня получила награду на церемонии вручения наград Apple Design Awards, показывает, что её возможности не скомпрометированы на мобильных устройствах и столь же эффективны, как и на ПК и консолях.

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