Endling - Extinction is Forever получила награду Apple Design Award ©

HandyGames сообщила, что Endling — Extinction is Forever получила награду Apple Design Award в категории «Воздействие на общество».

События Endling – Extinction is Forever, изначально созданной Herobeat Studios, происходят в вероятном ближайшем будущем. Человечество изменило биосферу до такой степени, что становится все труднее и труднее поддерживать жизнь животных и растений. Даже людям трудно дышать. В этом ужасающем квазиапокалиптическом сценарии вы, как игрок, берете под свой контроль последнюю маму-лисицу в этом умирающем мире. Теперь вы боретесь за выживание, не только за свое собственное, но и за выживание ваших милых, неуклюжих детенышей, которые зависят от своей матери, которая приносит им еду.

Затронув эту деликатную тему и представив ее с помощью творческих и стилизованных визуальных эффектов, Endling удалось привлечь множество игроков и членов жюри. Тот факт, что Endling сегодня получила награду на церемонии вручения наград Apple Design Awards, показывает, что её возможности не скомпрометированы на мобильных устройствах и столь же эффективны, как и на ПК и консолях.