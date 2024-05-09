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Final Fantasy 16 22.06.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.5 302 оценки

Наоки Ёсида был впечатлен тем, что Square Enix разрешила увеличить расходы на разработку Final Fantasy 16

butcher69
Новости

В новом видеоролике из серии Square Enix "Игры, которые нас сделали" продюсер Final Fantasy 14 и 16 Наоки Ёсида и композитор Масаёси Сокен рассказывают о своем игровом прошлом. Ознакомьтесь с 16-минутным видео ниже.

Как и следовало ожидать от этого дуэта, значительная часть времени, проведенного ими вместе, связана с Final Fantasy 14. Они также рассказывают о других играх, включая The Portopia Serial Murder Case, Wingman, Final Fantasy 5 и Dragon Quest 3.

В видеоролике Ёсида также рассказывает о разработке Final Fantasy 16, заявляя, что он гордится концепцией и сюжетом, которые придумала студия.

"Конечно, в процессе создания игры мы проходили повороты и изгибы, но я думаю, что нам удалось не отступать от намеченного курса", - говорит Ёсида. "Это может показаться странным, но я действительно восхищаюсь командой. Я горжусь ими за то, что они довели дело до конца и создали игру в полном объеме".

Ёсида также рассказал, что его впечатлило то, что Square Enix одобрила расходы на разработку Final Fantasy 16.

Я не могу сказать, сколько именно, но я должен отдать им должное, что нам разрешили потратить столько. Поэтому я чувствую небольшое давление в плане желания вернуть деньги, но это действительно было невероятно.

Final Fantasy 16 вышла на PS5 в прошлом году. С тех пор к игре вышло два DLC - Echoes of the Fallen и The Rising Tide. В настоящее время также готовится порт Final Fantasy 16 для ПК.

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