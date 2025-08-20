ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Enshrouded 24.01.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Выживание, От третьего лица, Фэнтези
8.5 834 оценки

Enshrouded уходит под воду: объявлено масштабное контентное обновление Wake of the Water

butcher69 butcher69

На церемонии Gamescom Opening Night Live студия Keen Games представила новый трейлер будущего обновления для Enshrouded под названием Wake of the Water. Ролик не раскрывает деталей, но показывает главное — игроков ждут новые территории и возможность погружаться в подводные исследования.

Превью Enshrouded - отличная выживалка, которая подарит десятки часов приключений по разрушенному фэнтезийному миру

В трейлере персонажи ныряют в озеро, исследуют руины и ищут сокровища, скрытые среди таинственных развалин. Судя по кадрам, локации вдохновлены древними джунглями Южной Америки: густая растительность, разрушенные каменные постройки и новые опасности, притаившиеся в глубине. Атмосфера обещает быть не менее напряжённой, чем на суше, ведь теперь угрозы подстерегают и под водой.

Обновление всё ещё находится в разработке, и точная дата выхода не объявлена. Однако Wake of the Water станет важным шагом для Enshrouded, расширяя привычный геймплей и добавляя в фэнтезийный survival новый уровень исследования мира.

11
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Избранный Иноса

Ну ждем в октябре. Выживалка одна из лучших. Разработчики работают не покладая рук.

2