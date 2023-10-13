Состоялся релиз обновления 1.48.5 для Euro Truck Simulator 2 ©

В преддверии выхода DLC Западные Балканы выпущено обновление 1.48.5 для Euro Truck Simulator 2. Версия игры не увеличена до целого числа, так как в основном речь идет об адаптации некоторых данных.

Поскольку релиз DLC Западные Балканы уже близок, разработчики усердно работают за кулисами, исправляя ошибки и доводя дополнение до совершенства, чтобы убедиться, что все на месте для гладкого выпуска. Это включает в себя неустанный перебор нескольких баз данных с мировой экономикой и топологией доступа к маршрутам, а иногда и внесение соответствующих изменений в код игры.

Помимо скрытых изменений данных, в этом обновлении есть еще несколько заметных особенностей - включение нового содержимого карты! Игроки могут с нетерпением ждать знакомства с недавно добавленным городом Триест, а также с обновленными городами Анкона и Бари.

Как вы можете заметить, техническое обновление ETS2 1.48.5 является важным шагом в подготовке к выпуску для Западных Балкан, поскольку оно содержит не только исправления ошибок, но и захватывающий новый контент карты, который позволит лучше соединиться с новой частью вселенной игры.

Однако это еще не все: в этом обновлении есть некоторые изменения, которые изначально не были частью открытой бета-версии 1.48.5, включая тот факт, что American Truck Simulator также получит обновление 1.48.5 позже в этом месяце. Это потому, что разработчики вводят два новых изменения, которые, по них мнению, принесут пользу игрокам. Это более быстрое время загрузки и ограничитель FPS.

Ускоренная загрузка

После обновления играм обычно требуется некоторое время для повторного кэширования и обновления навигационных данных. Недавно эти данные удалось оптимизировать и значительно ускорить процесс. Благодаря этому обновлению процесс загрузки стал примерно в 6 раз быстрее! Сюда также входит время загрузки каталога компании, который загружается при каждом запуске игры, что в 23 раза быстрее, чем в предыдущих сборках!

Ограничитель частоты кадров

Эта функция была весьма востребована сообществом. Этот ограничитель предназначен в основном для владельцев мощных видеокарт. Сообщалось, что при нажатии Alt-Tab вне симулятора видеокарты работали на 100%, поскольку они все еще пытались отрисовать максимально возможное количество кадров. По этой причине разработчики установили ограничение в 300 кадров в секунду, чтобы ограничить использование видеокарт., не ограничивая при этом большинство мониторов.