Представлен обзорный геймплейный трейлер Expeditions: A MudRunner Game

Издательство Focus Entertainment и разработчик Saber Interactive выпустили четырехминутный обзорный трейлер геймплея игры Expeditions: A MudRunner Game.
Отправляйтесь в научные экспедиции, где вам предстоит приспосабливаться к природным трудностям и раскрывать тайны неизведанных территорий. Исследуйте просторы засушливых пустынь, труднопроходимых лесов и крутых гор, полных скрытых сокровищ и забытых руин.
Осуществляйте исследовательские миссии, управляя разнообразными вездеходами по сложным тропам. Воспользуйтесь передовыми технологиями и высокотехнологичными инструментами для преодоления различных препятствий. Стройте и управляйте базой, оснащая транспорт современными гаджетами, такими как дроны или сканеры, чтобы обеспечить успешные исследования в дикой природе. Наймите команду высококвалифицированных специалистов, чтобы улучшать свои навыки в данной области и открывать новые перспективы для исследований.
Expeditions: A MudRunner Game выйдет 5 марта для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam.
Лучше бы сделали соревновательную игру по типу серии Полный Привод. Хоть что нибудь пободрее, чем опять те же самые покатушки. Такого контента в сноураннере уже на часов 500 набралось. Вообще не убедили к покупке, ненужная игра.
вот это я куплю на старте