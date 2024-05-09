ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Файтинг
8 475 оценок

Street Fighter 6: Capcom выпустила саундтрек Акумы в преддверии появления персонажа в этом месяце

monk70
Новости

Street Fighter 6 стала хитом для Capcom, и японский игровой гигант уже усердно работает над контентом для неё после запуска. Ранее было объявлено, что любимый персонаж франшизы Акума появится в качестве игрового персонажа. Разработчик также выпустил саундтрек темы Акумы.

Продолжительностью чуть более 4 минут, тема Акумы определенно звучит великолепно с тяжелым тоном и быстрыми битами, которые кажутся подходящими для этого персонажа.

Акума будет доступен в Street Fighter 6 с 22 мая, и его прибытие будет сопровождаться патчем баланса, который должен помочь устранить некоторые незначительные проблемы, связанные с текущим статусом игры.

0
0
Street Fighter 6
02.06.2023
Комментарии: 0
Ваш комментарий